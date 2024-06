Montmartre brengt Sellingen op 13 juli weer in Franse sferen

SELLINGEN – Op zaterdag 13 juli 2024 verandert Sellingen weer voor 1 dag in Parijs. Voor de 31e keer wordt Sellingen omgetoverd tot Franse kunstmarkt tijdens Montmartre Sellingen. Naast de verkoop van de mooiste kunstwerken is er ook dit jaar van alles te beleven voor jong en oud.

Kunstmarkt

Van 11.00 tot 17.00 uur stallen meer dan honderd kunstenaars hun kunstwerken uit op de markt. Er is van alles te zien op de markt. Denk aan verschillende schilderijen, van stillevens tot portretten, maar ook aan beelden van klei en porselein, handgemaakte hoeden, kleurrijke sieraden en levendige foto’s. Ook krijgen bezoekers de unieke kans om kunstenaars ter plekke aan het werk te zien.

Muziek

Un Deux Trois brengt na het succes van vorig jaar weer Franse chansons ten gehore. Zanggroep LINK! zingt moderne songs en Hans Elzinga maakt dromerige muziek. De band FATH komt met folkmuziek en Zazou Swing brengt Hot Club de France (Jazz). Er lopen accordeonisten en een gitaarduo rond op het festival.

Theater en kinderactiviteiten

Theaterleerlingen van de Kunstenschool Zuid-Groningen geven een aantal voorstellingen. Goochelaar Jos Tipker is er dit jaar ook weer bij. Bij de tent van de bibliotheken Westerwolde zijn er knutsel- en leesactiviteiten voor kinderen. Ook kunnen kinderen zich laten schminken. Het festival is ingedeeld in 4 pleinen Het festival is verdeeld over 4 pleinen: Place du Coeur, Place de l’Église, Place du Tertre en Place de l’École.

Place du Coeur is het hart van Sellingen op de brink. Place du Tertre is het grasveld tegenover het 14e-eeuwse kerkje. Hier is in De Sprankel een expositie van de kerk. Naast de kerk is de Place de l’Église. Place de l’École is het plein bij MFA De Zuides. Op dit plein vind je de bibliotheken van Westerwolde.

Foodtrucks

Verspreid over het terrein zijn terrasjes ingericht bij de diverse foodtrucks. Denk aan crêpes, burgers, rode wijn, Westerwolds bier of patat. Ook is er voldoende koffie of thee te krijgen.

Entree en parkeren

Zowel de entree van het festival als parkeren zijn gratis. Parkeren kan in het dorp, bijvoorbeeld aan de Noordesweg en achter het gemeentehuis. Aan de Dominee W. Reindersweg kan niet worden geparkeerd. Kijk voor meer info op de website.

Livemuziek na het festival

Na het festival treedt Kees Schipper in de avond op bij Snackbar Sell’n in het dorp.

Foto: Stichting Montmartre Sellingen