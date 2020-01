Petitie tegen drijvend zonnepark in Beetser Koeln

SELLINGEN – Omwonenden van de Sellingerbeetse zijn een petitie gestart tegen de komst van een drijvend zonnepark in de recreatieplas.

De Sellingerbeetse (in de volksmond: Beetser Koeln) is de grootste plas in de gemeente Westerwolde. De plas dreigt volgelegd te worden met 48 mW aan zonnepanelen om zo het grootste drijvende zonnepark van Nederland te worden. Het park is een idee van zonnepanelenbouwer GroenLeven en het bedrijf Kremer Zand en Grind, eigenaar van de plas.

Bezwaar

Bewoners zijn een petitie gestart omdat ze vinden dat er geen industrie in een beschermd natuurgebied hoort. Ook zijn de gevolgen voor de natuur volgens hen nog onduidelijk. De petitie is inmiddels een kleine 800 keer ondertekend. Op 22 januari vergadert de gemeenteraad over het plan. Voor die tijd kan men nog een bezwaar indienen via griffie@westerwolde.nl.

Foto: K. Duijm/Petities.nl