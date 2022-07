3 opties om inboedel op te slaan bij een verhuizing

GRONINGEN – De huizenmarkt is volop in beweging. De huizenprijzen rijzen nog steeds de pan uit, maar dit weerhoudt Groningers er niet van om te verhuizen. Er wordt dan ook volop verhuisd in Groningen en omstreken!

Ben jij één van de gelukkige nieuwe huiseigenaren? Gefeliciteerd! Je kan nu de eerste voorbereidingen voor de verhuizing gaan treffen. Maar wat nou als je niet meteen in je nieuwe huis kunt, maar je eigen huis al wel verkocht is? In dat geval zul je op zoek moeten naar tijdelijke inboedelopslag. Maar welke opties heb je, wanneer je je inboedel tijdelijk op wilt slaan? Je leest het hier.

Tijdelijke inboedelopslag bij een verhuisbedrijf

Een goed verhuisbedrijf biedt klanten steeds vaker de mogelijkheid voor tijdelijke inboedel opslag. Dit is ook meteen de meest voor de hand liggende optie, omdat je voor de verhuizing waarschijnlijk toch een professioneel verhuisbedrijf in de arm neemt. Een bijkomend voordeel hiervan is dat je maar met één partij contact hoeft te leggen. Je kan dan meteen afspraken maken over de duur van je tijdelijk opslag en de verhuizer kan de spullen direct naar de opslag vervoeren.

Door je huisraad op te slaan bij je verhuispartner, weet je ook dat je meubels en accessoires zorgvuldig worden vervoerd. Professionele verhuizers weten namelijk precies hoe ze om moeten gaan met jouw spullen. Ze beschikken bovendien over professionele apparatuur en gereedschappen, waardoor de kans op schade aan je inboedel wordt verkleind. Daarnaast scheelt het je ook een hoop sjouwwerk, omdat je met het verhuisbedrijf af kan spreken dat zij dit voor je doen.

Opslagbox huren

Een tweede optie is het huren van een opslagbox. ‘Self-storage’ en ‘mini-opslagboxen’ hebben de laatste jaren een flinke opmars gemaakt. Ook in Groningen is er flink wat opslagruimte bijgekomen door deze opslagboxen. Deze opslagboxen hebben echter een paar nadelen. Zo zijn ze niet altijd even makkelijk te bereiken met de auto en wanneer het gaat om huisraad is dit natuurlijk wel wenselijk. Sterker nog, voor meubelen heb je misschien zelfs een aanhanger nodig omdat een auto niet groot genoeg is. Bereikbaarheid is daarom belangrijk.

Ook de prijs kan een nadeel zijn. Per vierkante meter ligt de huurprijs namelijk vrij hoog en omdat het vaste prijzen zijn, is er geen ruimte voor onderhandeling. En over ruimte gesproken: de boxen zijn meestal niet al te ruim. Dit kan een probleem vormen als je grote meubelen op wilt slaan.

Opslaan bij vrienden en familie

De laatste optie biedt niet voor iedereen uitkomst, maar is dat wél het geval dan is dit ook een goede optie. Heb je vrienden of familie met een grote schuur of loods? Misschien vinden ze het geen probleem dat jij je inboedel hier tijdelijk opslaat. Eventueel zou je hiervoor nog een vergoeding aan kunnen bieden, aangezien je voor de opslag van de bovenstaande opties ook had moeten betalen.

Stal je je inboedel bij vrienden of familie, dan is het wel belangrijk om goede afspraken te maken over de duur van de opslag. Zo weten je vrienden of familieleden waar ze aan toe zijn en voorkom je misverstanden.

Regel het op tijd

Welke optie je ook kiest, zorg dat je het op tijd regelt. Volgens het NVM staat een huis in Nederland in 2022 gemiddeld slechts 24 dagen te koop, voordat het verkocht wordt. Dat is minder dan 4 weken! Wie zijn huis verkoopt moet dus snel zijn met het treffen van voorbereidingen voor de verhuizing, want voordat je het weet is het zo ver. En omdat er met jou een heleboel andere mensen op zoek zijn naar opslagruimte, is het goed mogelijk dat je niet meteen bij de eerste de beste een plek vindt. Ben je dus van plan om te gaan verhuizen? Begin dan ruim op tijd met zoeken.

Foto: RODNAE Productions/Pexels