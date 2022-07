3 Tips bij het vinden van het juiste kindervloerkleed

GRONINGEN – Een kindervloerkleed is natuurlijk leuk in iedere kinderkamer. Je wilt tenslotte het beste voor je kind, dus dat is ook een leuke kinderkamer. Een kindervloerkleed zorgt voor een zachte ondergrond, maar kan tegelijkertijd ook een belangrijk onderdeel zijn voor de inrichting van de kinderkamer. Hoe maak je nu de beste keuze voor een kindervloerkleden? Je leest hieronder 4 tips die jou kunnen helpen bij het kopen van een nieuw kindervloerkleed.

1. Zoek samen met je kind naar een kleed

Hoe leuk is het om samen met je kind naar een vloerkleed voor de kamer te zoeken? Je kind kan samen met jou beslissen over hoe haar of zijn kamer wordt ingericht. Daarnaast weet je veel beter wat je kind wel of niet leuk vindt. Dat voorkomt teleurstelling en een verkeerde aankoop. Er zijn een aantal webshops die gespecialiseerd zijn in kindervloerkleden, zoals FlooringOnline.nl. Ga samen met je dochter of zoon achter de laptop zitten om te kijken welke leuke kleden er allemaal zijn.

2. Zorg voor eenheid in de kinderkamer

Wanneer je een kindervloerkleed uitkiest, dan moet het kleed natuurlijk wel goed passen in de kamer. Heeft jouw kind bijvoorbeeld een jungle kinderkamer (met veel groen), dan is het niet handig om een knalrood vloerkleed neer te leggen. Sterker nog: er zijn ook allerlei jungle vloerkleden te koop. Er zijn kindervloerkleden in allerlei varianten. Die in de meeste gevallen wel aansluiten op het thema dat je zoekt. Of het nu voetbalvloerkleden of prinsessenkleden zijn… de keuze is groot.

3. Let op de maat van het kleed

Het klinkt misschien eenvoudig, maar veel mensen komen na aankoop erachter dat het kleed toch te klein of te groot is voor de kamer. Belangrijke tip: meet daarom eerst even op in de kinderkamer hoe groot het kleed moet zijn en kies dan in de webshop de juiste maat. Het is uiteraard zonde wanneer een kindervloerkleed qua maatvorming niet mooie staat in de kamer. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat het kleed niet hoeft te worden teruggestuurd en dat je samen jouw kind zo snel mogelijk kunt genieten van het vloerkleed. De meeste kindervloerkleden zijn in meerdere maten verkrijgbaar. Het geldt niet voor alle kleden, dus let goed op bij het kiezen van jouw kindervloerkleed.

Met de bovenstaande tips wordt het voor jou hopelijk makkelijker om een kindervloerkleed uit te kiezen. Veel succes ermee!

Foto: Victoria_Art/Pixabay