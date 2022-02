3 tips om jouw interieur compleet te maken

GRONINGEN – Eens in de zoveel tijd kriebelt het om het interieur aan te passen of helemaal te veranderen. Je bent natuurlijk dagelijks thuis, waardoor het al snel kan gebeuren dat je op het interieur bent uitgekeken. En door iets te veranderen kun je het interieur snel weer een frisse uitstraling te geven. Het is tenslotte een stuk leuker om thuis te komen in een huis dat er als nieuw uitziet! In deze blog geven we je dan ook een aantal tips om jouw interieur weer een frisse, nieuwe uitstraling te geven.

1. Verander de verlichting

Verlichting bepaalt voor een groot deel de sfeer die er in een ruimte hangt. Warm licht geeft bijvoorbeeld direct een gezellig gevoel en wit licht eerder een zakelijke sfeer. Daarnaast zijn lampen die je in verschillende kleuren kunt instellen vandaag de dag erg populair geworden. Zo kun je per gelegenheid met één druk op de knop je verlichting aanpassen en dus in een seconde een andere sfeer creëren.

Bij je verlichting wil je natuurlijk wel passende lampen hebben. Afhankelijk van jouw smaak zijn er verschillende stijlen en modellen waar je voor kunt kiezen. Houd je van een strak en modern interieur? Dan zullen design lampen hier altijd mooi bij passen. Denk bijvoorbeeld aan een design hanglamp voor aan de muur bij de eettafel of een staande lamp voor naast de bank of zithoek.

2. Kies een hoofdkleur

Als we kijken naar interieurs die tegenwoordig in de folders staan om inspiratie te bieden, zien we vaak dat er gebruik wordt gemaakt van één hoofdkleur. Hier kunnen vervolgens items in verschillende tinten van dezelfde kleur aan worden toegevoegd. Een voorbeeld is om bruin als hoofdkleur te kiezen en de kleurtinten vervolgens te implementeren in vazen, kaarsenhouders en bijvoorbeeld kussens op de bank. Je kunt ook decoratie met bruine tinten aan de muur hangen, zodat de woonkamer een geheel wordt.

3. Planten en bloemen

Iets dat jouw interieur compleet kan maken, is het plaatsen van planten en bloemen. Het groen van de planten of de vrolijke kleuren van de bloemen vrolijken elk interieur meteen op en maken je inrichting letterlijk en figuurlijk een stuk levendiger. Tevens zijn groen en bruin natuurlijk erg makkelijk te combineren. Maar eigenlijk passen planten en bloemen bij elk interieur. Je kunt bovendien variëren door regelmatig andere bloemen te plaatsen, waardoor het interieur er elke keer net iets anders uit zal zien. Op deze manier blijft jouw woning er altijd fris uitzien.

Foto: aKasakow/Pixabay