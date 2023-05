3 Tips om van jouw tuin een fijne omgeving te maken!

GRONINGEN – De tuin is tegenwoordig een steeds belangrijkere factor geworden in de woonbeleving. Het is dan ook niet vreemd dat meer mensen tijd en geld investeren om hun tuinen om te toveren tot groene paradijzen. Voor de ene persoon betekent dit groente verbouwen, voor de ander is het transformeren van een tuin tot een sierlijke omgeving het doel. In deze tekst lees je 3 tips om jouw tuin tot een aangename omgeving te maken.

Tip 1: Structuur aanbrengen in jouw tuin

Een tuin die er chaotisch uitziet, wordt als onrustgevend ervaren. Erg zonde als jij juist wilt ontspannen in je eigen achtertuin! Structuur zorgt voor rust en hierdoor kom je meer tot rust in je tuin. Hoe breng je structuur aan in jouw tuin? Er zijn diverse manieren om te doen, maar het plaatsen van bijvoorbeeld een pergola of meerdere zitelementen kan hierbij helpen. Overweeg eens om het goed gebruiken van tuinafscheidingen als idee te nemen. Door het gebruik van groenblijvende hagen, schuttingen of hekken kun je het eigendom afschermen tegen nieuwsgierige blikken en ervoor zorgen dat er geen inkijk is.

Tip 2: Licht in de duisternis

Hoe fijn is het om in de zomermaanden de zwoele avonden door te brengen in je eigen tuin? Maar wat nou als het donker is? Omdat we veel tijd binnenshuis doorbrengen, zijn we vaak niet bekend met de mogelijkheden om ons exterieur aan te kleden. Hierbij gaat het om tuinverlichting. Tuinverlichting zorgt niet alleen voor veiligheid, met de juiste verlichting krijgt de tuin een gezellige uitstraling. Verplaatsbare of vaste lampen langs het pad kunnen zorgen voor veiligheid en schoonheid.

Bovendien zijn er diverse soorten lampen verkrijgbaar met verschillende formaten en lichtkleuren. Je kan echt alle kanten op met verlichting, maar houd rekening met een professionele installatie van tuinverlichting. Naast het kiezen voor de juiste externe verlichting, kan je ook kiezen voor decoratieve verlichting. Zoals bijvoorbeeld spots die gericht zijn op een mooie boom of struik in de tuin die je graag wat extra aandacht wilt geven.

Tip 3: Natuurlijke elementen

De natuur brengt rust en hierdoor genieten we meer van het buitenleven. Maar hoe krijg je deze rust terug in jouw tuin? Zorg voor groen in jouw tuin en neem bankjes of plateaus. Je kan misschien bamboematten aanschaffen op het plateau en hier mooie bloemen op plaatsen. Deze zijn bijvoorbeeld te halen bij Bamboo Import. Als je genoeg eigen ruimte hebt in jouw tuin kan je ook het aanleggen van een vijver overwegen. Ook het gebruiken van houten of stenen elementen kan helpen. Het zorgt voor een robuust gevoel en een stukje natuur.

Foto: Yan Krukau/Pexels