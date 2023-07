4 unieke manieren om je Groningse tuin groener te maken

GRONINGEN – Een groene tuin ziet er vrolijk uit én is ook nog eens goed voor het milieu. Wil jij jouw Groningse tuin omtoveren tot een ware jungle? Wij hebben een aantal manieren voor je op een rij gezet hoe jij jouw stadstuin groener kunt maken.

1. Plaats een overkapping met een sedumdak

Wanneer je van plan bent om jouw tuin een make-over te geven, kun je overwegen om een overkapping te nemen. Voor een unieke twist kun je kiezen voor een overkapping op maat: dit soort maatwerk overkappingen kun je volledig zelf samenstellen, zodat deze volledig voldoet aan jouw wens. Daarnaast kun je er zelfs voor kiezen om een overkapping te plaatsen met een schuur, waardoor jij een opbergruimte hebt voor jouw tuinmaterialen. Denk bijvoorbeeld aan een douglas overkapping met schuur. En wist je dat je ook een tintje groen aan jouw overkapping kunt geven? Voorzie jouw overkapping bijvoorbeeld van een groendak met sedum. Een sedumdak zal het regenwater opvangen, maar zal ook tegelijkertijd isoleren én is ook nog in trek bij dieren. Win-win!

2. Een groene afscheiding

Om de tuin af te scheiden en jezelf te voorzien van een beetje privacy, kun je nadenken op de manier hoe je dat wil verwezenlijken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een houten schutting, maar als jij jouw tuin letterlijk groener wil maken kun je eerder denken aan een afscheiding van planten. Denk bijvoorbeeld aan een haag of een schutting waar je klimop tegenaan kunt laten groeien.

3. Gras in plaats van tegels

Een tip waar het milieu erg blij van wordt: kies voor gras, in plaats van tegels. Gras heeft een verkoelende werking in de zomer, in tegenstelling tot tegels. Daarnaast kan gras het regenwater opvangen en tegels kunnen dit niet. Bovendien staat gras nou eenmaal veel levendiger dan tegels. Genoeg redenen dus, waarom je kunt kiezen voor gras.

4. Struiken, bomen en heesters

Voorzie jouw tuin van verschillende soorten planten om een groene tuin te creëren. Denk daarbij aan bomen, struiken en heesters die je plant op verschillende plekken in jouw tuin. Het is leuk om met verschillende hoogtes te werken, zodat jouw tuin niet klein zal lijken. Daarnaast is het ook goed om te kijken naar de verschillende bloei- en groeiperiodes van de planten. Plant bijvoorbeeld zowel zomer- als winterbloeiers, zodat je het hele jaar door kunt genieten van een groene tuin die in bloei staat. Naast dat planten een lust voor het oog zijn, is het ook nog eens goed voor de biodiversiteit.

Foto: castleguard/Pixabay