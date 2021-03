5 Tips voor een duurzaam huishouden

GRONINGEN – Duurzaamheid wordt in het dagelijkse leven steeds belangrijker. Niet alleen bedrijven zijn steeds meer bezig met duurzaam ondernemen, maar ook de ‘gewone man’ heeft het liefst een zo’n duurzaam mogelijk huis. Met de volgende vijf tips hopen we je hiermee te helpen.

1. Geen plastic zakjes meer

Het niet meer gebruiken van plastic zakjes is een goede manier om te beginnen. Het kopen van een broodtrommel bespaart je oneindig veel plastic zakjes. Helemaal met de lage kosten voor een trommel is het een goede manier om je brood mee te nemen op een milieu vriendelijke manier.

2. Minder vlees eten

Voor de echte vleeseters is het misschien een grote stap, maar alleen al één dag in de week geen vlees meer eten kan al een groot effect hebben op het milieu. Doen we dat met z’n allen dan gaat de uitstoot van de vleesindustrie al aanzienlijk naar beneden.

3. Gebruik een waterontharder

Een waterontharder gaat de kalk in je water tegen. Hierdoor heb je minder last van kalkaanslag en bespaar je op de vervuilende schoonmaakmiddelen. Ook gaan je huishoudelijke machines er langer door mee en verbruik je minder stroom. Op sites zoals waterontharderlease.nl vind je een overzicht met verschillende vergelijkingen. Met behulp van de waterontharder test vind je een magnetische waterontharder die bij je past.

4. Draag een trui

Het dragen van een trui binnen zorgt ervoor dat je de kachel iets lager kunt zetten. Als iedereen de verwarming een of twee graden omlaag zou doen, zou het effect hiervan al heel groot zijn. De uitstoot gaat hierdoor flink omlaag en hiermee ook je energierekening.

5. Time het douchen

In de winter is het altijd prettig om lekker lang onder die warme douche te staan, maar zuinig is het niet. Door te timen hoe lang je gemiddeld onder de douche staat, kom je erachter hoe lang je eigenlijk onder die warme kraan staat. Door hier een paar minuten af te halen in het vervolg is je huishouden op de lange termijn weer een stuk duurzamer.

Een lastige keuze?

Veel mensen denken dat het verduurzamen van je huishouden een lastige klus is, maar dit valt reuze mee. Het is vooral belangrijk dat je kleine aanpassingen doet die op de lange termijn voor een hoop besparingen zorgen. We hopen dat we je met dit artikel enkele goede ideeën hebben geven om mee aan de slag te gaan!

Foto: 955169/Pixabay