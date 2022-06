5 Tips voor het inrichten van je thuiskantoor

GRONINGEN – De afgelopen twee à drie jaar is het aantal mensen dat thuis werkt enorm gegroeid. Dit kwam in de eerste instantie natuurlijk door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Echter hebben velen van ons hierdoor de voordelen van thuiswerken ervaren. Naar verwachting zullen mensen dan ook nog steeds de voorkeur geven aan af en toe (of om voor altijd) vanuit huis te werken. Om fijn thuis te kunnen werken is het wel belangrijk dat je een rustige en comfortabele werkplek voor jezelf kunt creëren. In dit artikel geven lees je 5 tips voor het inrichten van jouw ideale thuiskantoor.

1. Kies een kamer

Ten eerste is het belangrijk om een aparte kamer uit te kiezen die je vervolgens kunt inrichten als kantoor. Het is daarbij aan te raden om een kamer te kiezen met een raam, zodat je altijd frisse lucht, zonlicht én een uitzicht hebt. En als je een aparte kamer kiest, kun je werk en privé bovendien goed gescheiden houden. Je kunt de deur namelijk achter je dichttrekken en je werkspullen achterlaten. Daarnaast zorgt het hebben van een aparte kamer om in te werken ervoor dat je goed je focus kunt behouden. Je zit namelijk niet midden in de woonkamer, waardoor je minder snel zal worden afgeleid door huishoudelijke taken of andere afleidingen.

2. De bureaustoel

Nu je een kamer hebt gekozen, is het tijd om deze in te richten. Er zijn een aantal kantoormeubelen die erbij kunnen helpen om thuis een zo fijn mogelijk werkplek te creëren. Zo is een ergonomische bureaustoel zeker aan te raden. Het hebben van de juiste werkhouding is belangrijk om te voorkomen dat je last krijgt van je spieren. Bij een ergonomische stoel kun je bijvoorbeeld de rugleuning, armsteunen en de zithoogte geheel naar wens instellen. De stoel past zich als het ware aan aan jouw lichaam, waardoor je de juiste werkhouding aanneemt en dus geen last krijgt van bijvoorbeeld je rug.

3. Een zit-sta-bureau

Een zit-sta-bureau is daarnaast een goede toevoeging aan een thuiswerkplek. Voor onder andere de doorbloeding van het lichaam is het voordelig als je kunt afwisselen tussen staand en zittend werken. En door middel van een zit-sta-bureau kun je zowel zittend als staand werken. Je kunt de hoogte van het bureau geheel naar wens instellen. Er zijn zelfs bureaus die je automatisch kunt verstellen.

4. Goed zicht en licht

Ook verlichting is belangrijk bij een werkplek. Voor je ogen is het noodzakelijk dat er goede en fijne verlichting is in je thuiskantoor. Wanneer er bijvoorbeeld te weinig licht is, moeten je ogen harder werken om dingen te kunnen lezen. Hierdoor zal je sneller vermoeid raken of hoofdpijn krijgen. Vergeet dus zeker niet om te kijken naar een goede bureaulamp die de werkplek voldoende verlicht, ook wanneer het bijvoorbeeld grauw is buiten. Eveneens kun je denken aan een beeldschermbril met blauwfilter.

5. De kantoorplant

En last but not least mag een heuse kantoorplant in jouw thuiskantoor natuurlijk niet ontbreken. Een plant in de kamer geeft niet alleen zuurstof, waardoor je minder snel benauwd of vermoeid zal raken, maar schijnt ook voor meer rust en minder stress te zorgen. Bovendien voorziet het je thuiswerkplek van wat meer kleur. En misschien is het een goed idee om ook buiten voor de juiste planten te kiezen, zodat je niet de hele dag de buurman of -vrouw in de ogen kijkt die óók aan het thuiswerken is.

Foto: Free-Photos/Pixabay