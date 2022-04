7 tips om je huis op te knappen

GRONINGEN – Huizen in Groningen worden steeds duurder, en als er een goedkoop huis op Funda komt, worden er duizenden euro’s overboden. Dit resulteert in veel mensen die hun eigen huis gaan verbouwen. Natuurlijk kun jij ook je huis verbouwen waardoor je er weer verliefd op wordt. Maar wat pas je dan aan? In deze blog vind je 7 tips voor een verfrissend interieur.

1. Verduurzamen

We zien steeds vaker een duurzaam interieur. Mensen kopen meer planten, kiezen voor ledlampen en kopen natuurlijke materialen. Kies bijvoorbeeld voor tweedehands meubels en knap deze op.

2. Donkere kleuren

Vroeger was een donker interieur kil en hard, maar inmiddels omarmen we het donkere interieur massaal. Donkere kleuren geven een intieme sfeer aan een woonkamer. Vind je zwart toch iets te heftig?. Kies dan voor donkerblauw, donkergroen of bijvoorbeeld donkerpaars.

3. Opvallende verlichting

Hiermee bedoelen we geen felle lampen, maar opvallende lampen. Kies voor een mooie design lamp, want de tijd dat verlichting puur functioneel was, is voorbij. Er zijn inmiddels talloze soorten lampen verkrijgbaar.

4. Zachte stoffen en ronde vormen

Kussentjes, dekentjes en vloerkleden. Het liefst in een fluffy stof zoals teddy, velvet of wol. Deze zachte stoffen geven je interieur een gezellige aanblik. We zien ook steeds vaker ronde banken, stoelen en tafels. Door de ronde vormen oogt je interieur niet kil, maar gezellig. Wanneer een geheel nieuw interieur te veel is, kun je er natuurlijk ook voor kiezen om ronde accessoires toe te voegen aan je interieur.

5. Opvallend behang

We mogen best voor een kleurtje op de wand kiezen. De tijd dat alles zwart en wit moet zijn is helemaal voorbij. Natuurlijk kun je ook alleen voor een likje verf kiezen, maar hoe leuk is een opvallend behangetje? Door een behang te kiezen met een print of een structuur, maak je een statement van je muur. Gekke prints, metallic of structuurbehang? Het kan allemaal.

6. Combineer televisie en haard

Voor meer sfeer en gezelligheid is een haard een goede keuze. Met een haard krijgt elk interieur meer sfeer. Zo zijn elektrische haarden vandaag de dag erg populair. Geen gedoe met te hoge gasprijzen of het advies dat houtstook niet meer mag. Maar wat zet je dan als middelpunt in de kamer? Kies voor een cinewall met haard en combineer televisie en haard tot één geheel.

7. Kleurvlakken op de muur

We zien steeds vaker een witte muur met een gekleurd vlak erop. Dit kan in de vorm van een vierkant of bijvoorbeeld een cirkel zijn. Het grote voordeel? Je hoeft niet zoveel te schilderen, en als je het zat bent, schilder je het weer wit.

Foto: keresi72/Pixabay