Afwijzen van trapliften leidt tot schrijnende situaties

WINSCHOTEN – Van ouderen wordt verwacht dat ze langer thuis blijven wonen, maar als daar extra voorzieningen voor nodig zijn krijgen ze vaak geen gehoor.

We worden steeds ouder en bovendien wordt de groep ouderen in Nederland steeds groter. Vandaag de dag maken 75-plussers ongeveer 8 procent uit van de bevolking, maar in 2045 zal dat percentage zijn verdubbeld tot maar liefst 16 procent. Maar niet alleen in ons land neemt de vergrijzing toe, vrijwel alle Westerse landen hebben met dezelfde demografische trend te maken. Gelukkig worden we over het algemeen wel gezonder ouder dan vroeger, maar ondanks dat komt ouderdom ook met gebreken. Denk aan een verslechterd zicht of het minder goed ter been zijn als gevolg van een ongeluk of aandoening. En hoewel sommige van deze gebreken simpel verholpen kunnen worden, zijn er voor andere problemen structurele aanpassingen nodig aan onze omgeving.

Want waar onze ouderen vroeger voornamelijk samen in een verzorgingshuis woonden, wordt tegenwoordig verwacht dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Aanpassingen aan de woningen van mensen op leeftijd zijn inmiddels dus in veel gevallen noodzakelijk geworden. Denk aan de installatie van bijvoorbeeld trapliften, inloopdouches en een verhoogd toilet, zodat deze makkelijker bereikbaar worden. Maar met deze aanpassingen is doorgaans veel geld gemoeid. Daarom is er een subsidie in het leven geroepen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarin staat dat een gemeente mensen moeten helpen om zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Maar ondanks dat er voor soortgelijke aanpassingen financiële hulp bij de gemeente kan worden aangevraagd, blijken de ouderen regelmatig nul op het rekest te krijgen. Dat overkwam ook Gea Blik (73 jaar) uit Winschoten. In juli van dit jaar brak ze haar enkel en sindsdien verblijft ze op de begane grond van haar woning, met slechts een toilet en wasbak. Ze heeft zich daardoor al enkele weken niet kunnen douchen, maar toch komt ze niet in aanmerking voor een tweedehands traplift. Het geval van Gea is zo schrijnend dat het door Dagblad van het Noorden werd opgepikt en lokale politici van Gemeentebelangen Oldambt raadsvragen hebben gesteld. Maar het geval van Gea staat niet op zichzelf. Al sinds 2016 trekt ouderenorganisatie KBO-PCOB over soortgelijke situaties de bel.

Het KBO-PCOB laat weten veel reacties van ouderen te hebben ontvangen die een traplift in hun woning nodig hebben, maar deze niet krijgen toegewezen. Daarom heeft de ouderenorganisatie besloten om twee trapliften weg te geven aan mensen die deze echt nodig hebben, een signaal waar hopelijk ook de gemeenten iets mee zullen doen.

