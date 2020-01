Alle studenten- en jongerenwoningen in Stad nu op één site

GRONINGEN – Groninger woningcorporaties hebben een speciale website gelanceerd voor alle studenten-/jongerenwoningen in Stad.

De Groninger corporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Woonborg en Wierden en Borgen hebben samen een nieuwe website gelanceerd met betaalbare woonruimten voor jongeren en studenten in de gemeente Groningen. Op Ghuus.nl vinden jongeren in één oogopslag alle beschikbare studenten-/jongerenwoningen van de corporaties in de stad Groningen.

Betaalbaar

Woningcorporaties werken zonder winstoogmerk. Jongeren betalen dus nooit teveel voor een woning of kamer. De huurprijzen van het aanbod passen bij de kwaliteit en grootte van de woning. Om een woning of kamer te huren, moet je ingeschreven staan bij de woningcorporatie die de woning aanbiedt.

Foto: Ghuus