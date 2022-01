Alles over de golfplaat!

GRONINGEN – Ben je op zoek naar een goede dakbedekking? Kies dan voor golfplaten.

Golfplaten zijn erg populair. De kans is groot dat je ze al eens voorbij hebt zien komen als afdakje op overkappingen of garages. Golfplaten kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, ze hebben verschillende kleuren en kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Na het lezen van dit artikel ben je wellicht een stuk wijzer geworden over de golfplaat!

De soorten golfplaten

Zoals al eerder gezegd kunnen golfplaten gemaakt zijn van verschillende materialen. Je hebt polycarbonaat golfplaten, PVC golfplaten en polyester golfplaten. Ieder materiaal heeft unieke eigenschappen. Zo zijn de polycarbonaat golfplaten erg geschikt om buiten te gebruiken. Deze platen zijn namelijk UV- en ammoniakbestendig.

De polycarbonaat golfplaten kenmerken zich door een hoge lichtdoorlatendheid en slagvastheid. Daarnaast zijn ze doorzichtig van kleur en vormvast. De PVC golfplaten kenmerken zich door de lichtblauwe gloed, dit komt door het materiaal waarvan de platen gemaakt zijn. Deze platen zijn ook UV- en ammoniakbestendig. Ze worden in de particuliere sector, de agrarische sector en de bouwsector gebruikt.

Het fijne van deze plaat is dat hij gemakkelijk op maat te zagen is, hierdoor is de plaat geschikt voor elke gewenste afmeting. De PVC golfplaten zijn een goedkope optie, het is een budgetvriendelijk alternatief. Als laatste zijn er ook nog polyester golfplaten, deze golfplaten bevatten glasvezelversterking. De polyester golfplaten zijn tevens UV- en ammoniakbestendig.

Daarnaast kunnen ze ook erg goed tegen verschillende temperaturen, ze hebben een hoge temperatuurbestendigheid. Dit is erg fijn als je in een land woont waar de temperatuur per dag verschillend is. Koop golfplaten en geniet van een goede dakbedekking!

De verschillende doeleinden van de golfplaat

De golfplaten zijn goed te gebruiken voor verschillende doeleinden. Ze worden vaak gebruikt als afdakje van bijvoorbeeld een schuur. Je kunt de platen goed herkennen aan de golven en de doorzichtige kleur. Dat de platen doorzichtig zijn is natuurlijk een fijne bijkomstigheid, hierdoor kan er voldoende licht naar binnen schijnen.

De platen kunnen, naast dat ze als afdakje voor een schuurtje worden gebruikt, ook gebruikt worden voor andere dingen. De platen zie je regelmatig voorbij komen als dakbedekking op fietsenstallingen bij scholen of bedrijven.

Ook zijn de golfplaten goed te gebruiken als dakbedekking voor een terrasoverkapping of een carport. Door de hoge lichtdoorlatendheid heb jij het gewenste licht in jouw overkapping. Hierdoor kan jij heerlijk een boek lezen of gezellig borrelen met vrienden.

De golfplaten zijn gemakkelijk in onderhoud, maar het is wel van belang dat je ze regelmatig schoonmaakt. Met een zachte doek en lauw water zijn de golfplaten gemakkelijk schoon te maken. Schoonmaakmiddelen zijn niet nodig en het is belangrijk dat je de platen niet schoonmaakt in de brandende zon en tijdens hoge temperaturen.

Voor welk doeleinde je ook kiest, met golfplaten kies je altijd voor de juiste dakbedekking!

Foto: schleuderzunge/Pixabay