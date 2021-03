Alles over je babykamer inrichten, tips voor de nieuwe babyboomers

GRONINGEN – Door de coronatijd is er een ware geboortegolf ontstaan. De 1e coronababy’s zijn al geboren, baby’s uit de eerste lockdown en er zullen er nog vele volgen. Al deze ouders komen in een nieuwe wereld: de babywereld. Want als kersverse ouder moet je allerlei nieuwe items kopen. Denk daarbij een kinderwagen, een autostoel en nog veel meer. Ook zullen zij veel artikelen moeten aanschaffen voor het inrichten van de babykamer. Een van de leukste bijkomstigheden van zwanger zijn. Maar waar moet je opletten bij het aanschaffen van de babykamer?

Veiligheid

Natuurlijk staat veiligheid voorop. Zo mag het bedje niet te dicht bij de gordijnen staan. Je kindje kan dan namelijk verstrikt raken in de stof. En niet aan alleen de plaats van het bed, maar ook aan het bedje zelf worden veel eisen gesteld. Zo moeten de spijlen tussen de 4,5 en 6,5 cm zijn. Zo kan de baby vrij ademen maar het is smal genoeg om er niet doorheen te glippen. En de zijwanden moeten minimaal 60 cm hoog zijn. Zeker als je een 2e hands (retro) ledikant koopt is dit iets om even op te letten. Ook het matras moet goed ademen. Als je een tweedehands ledikant koopt is het raadzaam om een nieuwe matras aan te schaffen. Er zijn veel verschillende soorten matrassen op de markt. Je zou kunnen kiezen voor een ademend matras. Welke je ook kiest, geen van hen geeft een garantie tegen wiegendood. Ga bij de aanschaf van een matras uit van je gevoel en niet van een aanbieding.

Een bedje is niet voldoende. In een babykamer hoort ook een commode. Deze gebruik je voor het verschonen en aankleden van je baby.

Naast de eisen voor een wieg dien je ook bij het kopen van een commode goed te kijken naar de hoogte en breedtes. De breedte is belangrijk want hiermee voorkom je dat je baby snel van de commode af kan rollen. Het is ook fijn om naast het aankleedkussen nog wat werkruimte te hebben voor bijvoorbeeld de luier en luierdoekjes. De hoogte is vooral belangrijk voor jezelf. Je wilt namelijk niet je baby verschonen terwijl je met een gebogen rug staat. Je staat meerdere keren per dag je baby te verschonen dus dit moet in een goede werkhouding zijn. Je wilt gewoon overal makkelijk bij kunnen. Zo kan je er zelfs voor kiezen om een hoge luieremmer aan te schaffen zodat je ook hiervoor niet hoeft te bukken. Zeker als je een keizersnede hebt gehad is dat wel fijn.

Moderne technieken in de babykamer

Vroeger moesten onze ouders gewoon naar de kamer komen lopen om te luisteren of we al wakker waren. Tegenwoordig zijn er allerlei verschillende soorten babyfoons te koop. En het is nog steeds een keuze, maar wij vinden een babyfoon een goede aanschaf. Met een babyfoon kan je de babykamer in de gaten houden. Gewoon makkelijk vanaf de bank. Zo hoef je niet elke keer de babykamer in te lopen om te kijken of je baby nog slaapt. Er zijn zelfs babyfoons met een camera zodat je ook vanaf de bank een blik in de slaapkamer kan hebben.

Thema babykamer inrichten

Een babykamer inrichten bestaat niet alleen maar uit veiligheid en technische snufjes. Het leuke aan het inrichten van een babykamer is natuurlijk het thema. Als je het geslacht al weet is het iets makkelijker. Een neutrale babykamer inrichten is tegenwoordig iets moeilijker dan vroeger. Gelukkig hebben we altijd nog het thema Nijntje, dit thema kan prima gebruikt worden voor de neutrale babykamer.

Door alle vele echo’s weten we tegenwoordig als snel wat het geslacht is. Dit kan handig zijn bij de aanschaf van al je babyartikelen. Zo kan je als je zwanger bent van een jongetje kiezen voor een blauwe of mintgroene babykamer. Je kan ook werken met een thema zoals een auto – of wereldkamer (leuk als de ouders echte reisfanaten zijn). Als je zwanger bent van een meisje is een roze babykamer zo gemaakt. Er is een overvloed aan roze babykamer artikelen. Maar je kan ook kiezen voor een stoere panterkamer of een babykamer met een gouden randje.

Het thema kan je laten terugkomen in het behang, het beddengoed of in de accessoires. Als je werkt met een basis van witte of zwarte meubels kan je met je thema alle kanten op.

Foto: Karolina Grabowska/Pexels