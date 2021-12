Alles wat je moet weten over haardhout

GRONINGEN – Met de winter in aantocht zijn al veel mensen regelmatig te vinden rondom hun kachel of haard. De kerstdagen zijn hier natuurlijk uitermate geschikt voor, maar ook de koude, donkere avonden zijn perfect om gezellig rondom het haardvuur te zitten. Maar welke houtsoort bestaan er allemaal en welke kun je het beste gebruiken voor je houtkachel? En hoe kun je haardhout het beste drogen om goed te kunnen stoken?

Verschillende soorten haardhout

In Nederland worden er verschillende soorten haardhout verkocht, namelijk essenhout, berkenhout, beukenhout en eikenhout.

Essenhout

Het meest verkochte haardhout in Nederland is essenhout. Van binnen is het hout mooi blank en het is een houtsoort dat hard is, waardoor het traag brandt. Essenhout is met name geschikt voor grotere haarden en kachels.

Berkenhout

Een zachtere houtsoort is berkenhout, bekend door haar prachtige witte schors. Omdat het hout zacht is, brandt het snel en is het gemakkelijk aan te steken in de haard. Berkenhout geeft snel veel warmte af en het geeft een mooi vlammenspel.

Beukenhout

Beukenhout is een zeer taaie en harde houtsoort. Het voordeel hiervan is, is dat het lang brandt. Als je stookt met beukenhout dan ben je verzekerd van mooie, rustige vlammen, wat veel sfeer geeft in je woonkamer. Beukenhout is met name geschikt voor grote haarden en kachels.

Eikenhout

De bekendste houtsoort is eiken hout. Omdat eikenhout voornamelijk wordt gebruikt om meubels van te maken, is het vrij schaars als brandhout. Dit maakt dat de prijs van eikenhout wat hoger ligt dan de andere haardhouten. De geur en de hardheid zijn kenmerkend voor eikenhout. Het ruikt heerlijk en een blok eikenhout kan vaak wel 1,5 uur branden met levendige vlammen.

Hoe kun je haardhout het beste drogen?

Wil je op een verantwoorde manier stoken? Dan is het belangrijk om het haardhout op de juiste manier te drogen. Het is allereerst belangrijk om het hout op de juiste manier op te slaan. Hierdoor blijft de kwaliteit van het hout behouden en zorg je ervoor dat het hout droog blijft en niet gaat schimmelen. Je kunt het hout het beste opslaan in de tuin onder een overkapping.

Hout stapelen

Zorg ervoor dat het hout altijd 30 centimeter los van de grond staat. Vochtige lucht kan op deze manier worden afgevoerd door de wind. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld een pallet te leggen onder het hout. Stapel het hout ook niet te diep, anders is het voor de wind niet mogelijk om door het haardhout te waaien. De stapels hout dienen los van elkaar te liggen, met voldoende tussenruimte. Leg ze daarom niet te strak tegen een muur.

Na het stapelen kun je het brandhout het beste afdekken om het te beschermen tegen regen en sneeuw. Komt er namelijk regen of sneeuw op het hout terecht, dan moet het opnieuw drogen. Scherm het hout niet volledig af met een zeil, maar laat ruimte voor de wind om het hout te luchten en te drogen.

Waarom gebruik maken van droog hout?

Er zijn een aantal redenen waarom je het beste gebruik kunt maken van droog hout om te stoken. Ten eerste is het schoner en effectiever. Als je droog hout stookt, komt er warmte vrij. Als je eerst nog water moet verdampen tijdens het stoken, dan kost dit warmte.

Ook wordt er door stokers veel waarde gehecht aan een mooi vlammenbeeld, bestaande uit vlammen en vlammentongen die een gele kleur hebben. Waterdamp zorgt ervoor dat de verbranding afgeremd wordt en kan het vuur doven. Dit bederft de volledige verbranding én het vlammenbeeld. De kleur is dan niet geel, maar oranje.

Foto: gerarddm/Pixabay