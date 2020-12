GRONINGEN – Wat is er aan de hand als je wakker wordt van de jeuk? Als je bultjes en uitslag op je armen, benen en rug hebt, maar je hebt geen mug in je slaapkamer gezien of gehoord? Is het een allergie? Zijn het vlooienbeten? Je snapt er niets van! Google biedt uitkomst: misschien zijn het beten van bedwantsen… Bedwantsen? Wat zijn dat eigenlijk? Hoe kom je eraan? Wat doen ze? Zijn ze gevaarlijk? En de belangrijkste vraag: hoe kom je er weer van af?

Hoe kom je aan bedwantsen in huis?

Bedwantsen zijn piepkleine insecten. Ze zijn maximaal een halve centimeter groot, vrij plat, ovaal van vorm en roodbruin tot donkerbruin van kleur. Je brengt ze zelf mee naar huis, zonder dat je er erg in hebt. Jij of een van je huisgenoten. Ze kruipen in je koffer, je tas of je kleding als je ergens anders overnacht. In een hotel bijvoorbeeld, een vakantiehuisje of een pension. Je kunt ze ook mee naar huis nemen in leuke vintage aankopen die je hebt gedaan in een kringloopwinkel bijvoorbeeld. De beestjes of de eitjes zitten erin en nestelen zich bij aankomst in jouw slaapkamer.

Wat doen bedwantsen in mijn bed?

De beestjes leven van bloed. Jouw bloed. Ze kunnen niet vliegen of springen, alleen lopen. Om die reden verschuilen ze zich graag dichtbij hun ‘restaurant’: jouw bed. Als jij slaapt komen ze tevoorschijn en kruipen op je. Ze zetten hun snuitje in je huid en zuigen bloed. Als jij beweegt en woelt in je slaap druk je ze misschien plat tegen je matras. Dat verklaart waarom je soms bloedvlekjes ziet op je beddengoed. Om dezelfde reden zitten bedwantsenbeten vaak ook op een rijtje: als ze gestoord worden tijdens het eten, laten ze los en happen even verderop opnieuw toe.

Zijn bedwantsen gevaarlijk?

Gevaarlijk zijn beten van bedwantsen niet. Ze spuiten weliswaar een klein beetje gif in om de plek waar ze bloed zuigen te verdoven, zoals ook een mug dat doet. Bedwantsen zijn geen verspreiders van infectieziekten en ze zuigen niet zoveel bloed dat je er bloedarmoede van krijgt. Maar de jeuk die de bultjes en uitslag veroorzaken is niet fijn en ook de aanblik van de bultjes op je huid is natuurlijk niet prettig. Vandaar dat je wel iets moet doen, temeer ook daar de beestjes zich in rap tempo vermenigvuldigen, zeker als er voldoende te eten voor ze is. En hoe meer bedwantsen, hoe meer bedwantsenbeten, hoe meer bultjes, hoe meer jeuk.

Kun je bedwantsen zelf bestrijden?

Bedwantsen zelf bestrijden is eigenlijk ondoenlijk. De beestjes verstoppen zich erg goed en bij het bestrijden mag je er niet één overslaan, want anders keert het probleem terug. Bedwantsen zitten in de naden van je matras, in kieren van je bed, lattenbodems of nachtkastje. In je bedlampje of wekkerradio. Achter plinten en in zomen van gordijnen. In zittingen van fauteuils en in naden van vloerbedekking. Kortom: overal waar jij ze niet direct vermoedt.

Wat kun je wél doen?

Natuurlijk, je kunt je slaapkamer goed stofzuigen en je beddengoed wassen. Zorg dan wel dat je het beddengoed in een gesloten plastic zak naar de wasmachine brengt, om de bedwantsen niet verder door het huis te verspreiden. Stofzuig in alle hoeken en mik de stofzak direct in de kliko. Gooi eventueel je matras weg, je gordijnen of nachtkastje (let op voor verspreiding wederom!) en spuit een bedwantsenspray op plekken waarvan je weet of vermoedt dat er bedwantsen, nimfen (de baby’s) of eitjes kunnen zitten.

Neem geen risico met bedwantsen

De kans dat je na je doe-het-zelf-bestrijding definitief van je bedwantsenprobleem af bent, is niet erg groot. Natuurlijk zul je een tijd lang wat minder last hebben, maar als er bedwantsen, nimfen of eitjes zijn die je hebt gemist, dan keert het probleem vroeg of laat terug. Een professionele bedwantsenbestrijder heeft er ook een hele klus aan om een bedwantsenbesmetting op te lossen, maar hij heeft de vakkennis, ervaring, materialen en middelen om zo’n besmetting wél tot een goed einde te brengen. Neem geen risico, constateer je bedwantsen in huis, schakel dan direct een vakman in!

Foto: BubbleJuice/Pixabay