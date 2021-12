Bescherm je gevel met gevelbekleding van hout of kunststof

GRONINGEN – Is de gevel van jouw huis of bedrijfspand toe aan vervanging? Met nieuwe gevelbekleding kun je op een budgetvriendelijke manier de gevel simpel en snel opknappen. Zo ziet elk gebouw er binnen de kortste keren weer als nieuw uit. Wat zijn de voordelen en verschillen van houten gevelbekleding en bekleding van kunststof?

Gevelbekleding creëert een unieke uitstraling voor ieder gebouw en zorgt bovendien voor een betere isolatie. Dankzij de ruime hoeveelheid aan verschillende materialen die er vandaag de dag zijn, zijn er ontzettend veel mogelijkheden wanneer je besluit om de gevel te laten bekleden. Wie bijvoorbeeld kiest voor gevelbekleding hout geeft zijn of haar woning een warme look-and-feel, maar ook met gevelbekleding kunststof kun je prima een authentieke uitstraling creëren. Van een afstand (of misschien zelfs van dichtbij) zou je het verschil tussen hout en kunststof vaak niet of maar nauwelijks kunnen zien. Kijk maar eens naar de afbeelding boven dit bericht; hout, of kunststof?

Houten gevelbekleding

Bij houten gevelbekleding heb je keuze uit verschillende soorten hout, zoals zachte houtsoorten en harde houtsoorten. Bij zacht hout kun je bijvoorbeeld denken aan de spar, de rode den, maar ook aan de ceder. En tot de harde houtsoorten behoren de tropische houtsoorten, waaronder de beuk, es of de eik. Het hout van deze bomen is harder door de hogere dichtheid. Ongeacht waarvoor je kiest het zal een uitstraling creëren die opvalt aan het einde van de straat.

Wanneer je een gevel laat bekleden met hout zijn er enkele dingen waar je aan moet denken. Zo zijn de zachtere houtsoorten gevoeliger dan de harde en zit hier dus een kwaliteitsverschil in. En kies je voor horizontale of verticale latten? Daarnaast vraagt elk type hout om een ander soort onderhoud. De meeste houtsoorten zijn makkelijk overschilderbaar en elk type geeft een warme uitstraling, dus het draait vooral om persoonlijke smaak. En hoe zit dat met gevelbekleding van kunststof?

Kunststof gevelbekleding

Het voordeel van het monteren van een kunststof gevelbekleding is, dat het minder zwaar is dan hout. Dit maakt het makkelijker voor de doe-het-zelver om de bekleding zelf te monteren. Maar wie gegarandeerde kwaliteit wil, doet er natuurlijk verstandig aan om een professioneel bedrijf in te schakelen. Daarnaast staat gevelbekleding van kunststof bekend om zijn duurzaamheid, het kan namelijk wel zo’n 30 jaar mee. Bovendien hoeven er voor kunststof gevelbekleding geen bomen te worden gekapt. Zo staat niet alleen je huis er mooi bij, maar doe je ook nog iets voor de natuur.

Foto: meineresterampe/Pixabay