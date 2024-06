Bewoners wooncentrum Bedum terugverhuisd naar Langs de Lijn

BEDUM – Na een grondige renovatie van bijna 3 jaar zijn de bewoners van woon- en talentencentrum Bedum weer thuis. Het woon- en talentencentrum, onderdeel van ’s Heeren Loo De Noorderbrug voldeed niet meer aan de behoeften en moest worden verbouwd om weer aardbevingsbestendig, veilig en duurzaam te zijn. Tijdens de renovatie verbleven de 28 bewoners in een tijdelijke woonvoorziening aan Ter Laan 8.

Op 10 april keerden de bewoners terug naar hun vertrouwde omgeving aan Langs de Lijn 8. Alle 28 vernieuwde appartementen bevinden zich op de begane grond en hebben toegang tot de tuin.

Feestelijke opening

Op woensdag 15 mei werd het woon- en talentencentrum feestelijk geopend in het bijzijn van genodigden. Na een welkomstwoord van de regiodirecteur werd het spreekwoordelijke lint doorgeknipt door niemand minder dan TikTok Tammo, die ook een optreden gaf. Er waren rondleidingen om aan de genodigden te laten zien hoe mooi alles is geworden. Het was een stralende en feestelijke middag!

Foto: ’s Heeren Loo De Noorderbrug (ingezonden)