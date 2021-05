Bijna 30 procent meer woningen verkocht in eerste kwartaal

GRONINGEN – In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er in Nederland bijna 30 procent meer woningen verkocht ten opzichte van een jaar daarvoor.

Het is niemand ontgaan dat de woningmarkt in Nederland oververhit is. Ondanks de coronacrisis zijn de huizenprijzen tegen de verwachtingen in door blijven stijgen. Wie vandaag de dag een woning zoekt, moet bij een bezichtiging vaak opboksen tegen tientallen anderen. Als het tenminste al tot een bezichtiging komt. Een huis dat via sites als Funda wordt aangeboden staat er vaak namelijk niet langer dan een paar dagen op. Wie dringend op zoek is naar een woning heeft dus een lange adem of een flinke portemonnee nodig.

Veel meer woningen verkocht

Uit cijfers van het Kadaster en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat er vorig jaar 66.627 woningen zijn verkocht in Nederland. In vergelijking tot 2020 is dat een stijging van maar liefst 29,2 procent. Deze stijging in het aantal transacties geldt voor alle provincies, maar was met 43,3 procent het hoogste in Noord-Holland, gevolgd door de provincie Utrecht met 42 procent. En op Zeeland na (9,2 procent) is Groningen de provincie waar met 12,6 procent het minste aantal woningen zijn verkocht. Het loont dus nog steeds om een makelaar in Groningen in de arm te nemen in de zoektocht naar een woning.

Prijs koopwoning neemt toe

Niet alleen het aantal woningen dat is verkocht steeg in aantal, ook de prijs van een koopwoning is in alle provincies toegenomen. Gemiddeld was een koopwoning begin dit jaar 10,3 procent duurder dan vorig jaar en dat is de grootste prijsstijging in maar liefst 19 jaar. Met 13,7 procent was de de prijsstijging in Flevoland het hoogst, nauw gevolgd door Drenthe (13,3 procent) en de provincie Groningen (12,4 procent). In de provincies Noord en Zuid-Holland stegen prijzen van koopwoningen het minst hard, namelijk met 9,5 procent. De reden voor deze stijging is het tekort aan woningen in ons land.

Stijging verschilt per woningtype

De prijsstijging in koopwoningen van het eerste kwartaal geldt voor alle woningtypen, maar de grootste stijger is de twee-onder-een-kapwoningen. Dat type woning was namelijk 11,4 procent duurder dan een jaar eerder. De prijs van appartementen zijn met gemiddeld 8,4 procent het minst gestegen. Wie een appartement in Groningen kopen wil, hoeft relatief gezien dus minder te betalen dan gezinnen die in een twee-onder-een-kapwoning willen wonen. En ook het aantal transacties bij appartementen lag lager dan bij andere woningtypen. De transacties voor vrijstaande woningen was in vergelijking met andere woningtypen verreweg het grootst met plus 36,5 procent.

Foto: Zachtleven/Pixabay