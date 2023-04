Dit zijn de 5 voordelen van zinken dak- en gevelbekleding

GRONINGEN – Ben je op zoek naar kwalitatieve dak- en gevelbekleding voor je woning of bedrijfspand? Denk dan eens aan zink. In deze blog lees je over de 5 voordelen van zinken dak- en gevelbekleding.

Bij dakspecialisten als Zinkunie is zinken dak- en gevelbekleding door de jaren heen steeds populairder geworden. Dat komt met name door de vele voordelen dat zink te bieden heeft, want van duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid tot en met esthetische voordelen en milieuvriendelijkheid biedt het gebruik van zinken bekleding een scala aan voordelen voor elk type huis of bedrijfspand. Lees snel verder om te kijken welke voordelen dit zijn.

1. Duurzaam

Allereerst is zink een van de duurzaamste materialen die gebruikt kan worden voor dak- en gevelbekleding. Het is namelijk bestand tegen weersinvloeden, corrosie en slijtage. Zinken dak- en gevelbekleding kan daardoor tientallen jaren meegaan zonder dat het zijn kwaliteit verliest. Dit maakt zinkwerk Groningen een kostenbesparende oplossing op de lange termijn.

2. Kwalitatief

Naast dat zink van nature bestand is tegen weersinvloeden zoals regen, wind en UV-straling, vormt het bij blootstelling aan lucht bovendien een beschermende laag (patina) die het materiaal beschermt tegen corrosie en roest. Dit betekent dat zinken dak- en gevelbekleding in alle weersomstandigheden kan worden gebruikt zonder dat het zijn kwaliteit verliest.

3. Onderhoudsvriendelijk

Doordat zinken dak- en gevelbekleding duurzaam en kwalitatief is, is het ook nog eens zeer onderhoudsvriendelijk. Het is namelijk bestand tegen vuil, stof en vlekken en kan eenvoudig worden gereinigd met water en zeep. Bovendien hoeft het niet te worden geverfd of gecoat om zijn kwaliteit te behouden, waardoor zink simpelweg een onderhoudsarme oplossing is.

4. Esthetische voordelen

Daarnaast heeft zinken dak- en gevelbekleding een mooie en elegante uitstraling die goed past bij moderne architectuur. De patinalaag op het zink creëert na verloop van tijd namelijk een unieke uitstraling die het gebouw een eigen karakter geeft. Het materiaal is ook nog eens verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en kleuren, waardoor het zich kan aanpassen aan de stijl van elk gebouw.

5. Milieuvriendelijkheid

En last but not least is zink een van de meest milieuvriendelijke materialen die gebruikt worden voor dak- en gevelbekleding. Het is namelijk 100% recyclebaar en kan daardoor altijd worden hergebruikt en bovendien zonder dat het zijn kwaliteit verliest. Daarnaast is de productie van zink zeer energiezuinig en heeft het een lage CO2-uitstoot, waardoor het produceren ervan in de eerste instantie nog eens een duurzame keuze is voor het milieu. En dat sluit mooi aan bij de doelen van de provincie Groningen.

Foto: Antranias/Pixabay