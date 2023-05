PROVINCIE – Met de groeiende populariteit van zonnepanelen komt tegenwoordig veel kijken. Bedrijven zoals Solarite zijn gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen en krijgen het drukker en drukker. Steeds meer mensen kiezen voor het plaatsen van zonnepanelen, maar wat is nou precies de invloed van zonnepanelen? In deze blog lees je er alles over.

Wat doen zonnepanelen?

Zonnepanelen worden meestal geplaatst op je dak. Ze nemen zonlicht op door middel van cellen die in de panelen zitten. Hiermee zetten ze zonlicht om in elektriciteit en door middel van deze zonnepanelen hoef je dus minder geld uit te geven aan elektriciteit. Het is een zeer effectieve methode waar allerlei voordelen bij komen kijken.

Voordelen van zonnepanelen in Groningen

Zoals benoemd komen er een aantal voordelen kijken bij het gebruik van zonnepanelen. Deze voordelen zijn voor een ieder die de investering in zonnepanelen maakt erg handig. Het laten plaatsen en installeren van zonnepanelen is een investering, maar deze investering betaalt zich meestal relatief snel uit. Zonnepanelen kun je op veel plekken aanschaffen, zoals bij bedrijven als Solarite of als collectief.

Kostenbesparing

Een van de grootste voordelen van zonnepanelen is de kostenbesparing die erbij komt kijken. Het laten plaatsen en installeren van zonnepanelen kost natuurlijk geld en dit is zeker een investering. Deze investering is echter in een paar jaar al terug te verdienen en hierna maak je als het ware alleen maar winst! Stel nou dat je 10 zonnepanelen op je dak wilt laten plaatsen. Gemiddeld betaal je hier ongeveer 7.500 euro voor, afhankelijk van je specifieke situatie.

Op jaarbasis produceren 10 zonnepanelen 3.500 kWh aan energie. Dit zou je bij de energiemaatschappij op dit moment ongeveer 1.855 euro kosten. Als we hiermee een rekensom maken, betekent dit dat je na iets meer dan 4 jaar je zonnepanelen al hebt terugverdiend. Hierna ben je enkel ‘winst’ aan het maken! Gemiddeld gaan zonnepanelen ongeveer 25 jaar lang mee. De aanschaf van zonnepanelen zorgt dus jarenlang voor een flinke kostenbesparing en dit is zeker de moeite waard.

Duurzaamheid

Door zonnepanelen te plaatsen, ben je verder ook nog eens duurzaam bezig. Zonnepanelen wekken een vorm van energie op die onuitputbaar is en dus niet schadelijk is voor het milieu. De zon zal immers nooit verdwijnen en omdat jij zonnepanelen heeft, wil dat niet zeggen dat de buurman minder zonne-energie op kan wekken. Door gebruik te maken van zonnepanelen ben je dus zeer milieubewust bezig en draag je bij aan het verminderde verbruik van andere, schadelijke vormen van energie. De provincie Groningen is al goed op weg naar een volledig duurzame provincie. Eind 2022 lagen er op ruim 81.800 daken zonnepanelen. Dat is maar liefst 28.5% van de huizen in de provincie.

Waardevermeerdering

Het investeren in zonnepanelen is niet alleen voordelig voor je maandelijkse lasten, het zorgt ook voor een waardevermeerdering van je woning. Eventuele kopers in de toekomst zullen bereid zijn om meer voor je huis te betalen, omdat er zonnepanelen liggen. Dit komt door het feit dat ze zelf geen geld meer hoeven te investeren in de aanleg van zonnepanelen en omdat ze weten dat ze minder geld kwijt zullen zijn aan hun energierekening. Hierdoor zullen ze bereid zijn meer voor je woning te betalen en dit zal je zeker merken wanneer je je huis in Groningen wilt verkopen.

Foto: Jan Van Bizar/Pexels