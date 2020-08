De leukste (online) woonwinkels van Groningen

Ga je lekker woonshoppen in Groningen of ben je benieuwd naar het aanbod van online woonwinkels waarbij je jouw aankopen in Groningen kunt laten bezorgen? Groningen heeft voor ieder wat wils, ook op het gebied van woonwinkels. Wat dacht je bijvoorbeeld van Kwantum? Of Leen Bakker? Dat betekent dat je jouw perfecte interieur kunt samenstellen. En dat allemaal in Groningen!

Wat zijn de populairste woonwinkels van Groningen?

Groningen kent heel wat woonwinkels, maar tot de meest populaire woonwinkels van dit moment behoren in ieder geval Leen Bakker, Jysk en Kwantum. Het aanbod van deze winkels is ruim en dat betekent dat je jouw droomwoning in deze winkels zeker kunt gaan samenstellen. Voor alle accessoires, zoals vloerkleden en lampen vind je bij deze winkels een zeer uitgebreid assortiment. Alleen al bij Leen Bakker vind je online bijna 600 vloerkleden. Voor betaalbare salon- en bijzettafels kun je weer goed bij Jysk terecht.

Waar kan ik goedkoop meubels shoppen?

Voor je banken en stoelen zijn deze woonwinkels ook de ideale plek om te beginnen. Wanneer je de prijzen vergelijkt met andere grote woonwinkels, zoals IKEA en fonQ, is een Leen Bakker een stuk goedkoper. Betaalbare meubels shop je dus zeker bij deze woonwinkel, maar ook bij Jysk vind je een aantrekkelijk aanbod van mooie meubels.

Online aanbod woonwinkels

Het online aanbod van diverse woonwinkels is groot en daar kun je ook in Groningen van profiteren. Kijk eens naar het aanbod van Kwantum! Van mooie velvet eetkamerstoelen tot cognackleurige banken: voor een stijlvol interieur moet je bij Kwantum zijn. Salontafels, bijzettafels, lampen, fauteuils en vloerkleden, je complete interieur kun je hier samenstellen. En ook wel zo leuk om te weten: je kunt hier ook naartoe wanneer je te maken hebt met een budget. Er zijn regelmatig aantrekkelijke acties waarvan je kunt profiteren.

Foto: StockSnap/Pixabay