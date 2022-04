De mogelijkheden en voordelen van kurk in je interieur

GRONINGEN – Kurk is een materiaal dat steeds populairder wordt om in het interieur te gebruiken. Het lichte en elastische materiaal is afkomstig van de schors van de kurkeik. Elke 9 jaar wordt de schors geschild en verder verwerkt tot allerlei kurkproducten. Kurk is dus een een milieubewuste keuze. Het is een natuurlijk materiaal en daarom is het biologisch afbreekbaar. Bovendien is het eenvoudig te recyclen. Heb jij al kurk in huis?

Via winkels als Kurk24 -maar ook steeds meer bij de reguliere woonwinkels- zijn er vandaag allerlei kurkproducten te koop voor in het interieur. De eigenschappen van kurk maken het een perfect materiaal voor bijvoorbeeld vloeren en wanden. Het bevat veel lucht, waardoor kurk isolerend werkt. Er gaat dus minder warmte verloren uit de woning, waardoor je minder hoeft te stoken. Bovendien is het waterbestendig en geluiddempend.

Visgraat parketvloer van kurk

Men heeft vaak het idee dat een kurkvloer er ook echt uitziet als kurk. Echter is niets minder waar; je kunt allerlei soorten kurkvloeren op de markt vinden. Denk maar aan een visgraat parketvloer. Visgraat vloeren zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Wanneer je kiest voor een kurk visgraat vloer, ziet deze er gewoon uit als hout. Echter is er wel degelijk kurk in de vloer verwerkt. Hierdoor heeft de vloer een hogere isolatiewaarde en is het makkelijker te onderhouden. Het kurk stoot het vuil namelijk af, waardoor het voldoende is om de vloer eens in de zoveel tijd schoon te maken.

Wand of vloer laten plaatsen

Naast dat kurk veel wordt gebruikt om vloeren van te maken, kun je ook kurkwanden in het interieur verwerken. Ook binnen de kurkwanden zijn er allerlei soorten, kleuren en patronen mogelijk. Men kiest er vaak voor om één wand te voorzien van kurk. Dit zorgt er namelijk voor dat de ruimte beter wordt geïsoleerd wat betreft warmte, maar ook wat betreft geluid. En natuurlijk staat het ook nog eens goed. Het voordeel van zowel kurkvloeren als -wanden is dat de aanschafprijs een stuk lager ligt dan die voor parket. Als je vooraf een budget hebt vastgesteld en door middel van de keuze voor kurk budget overhoudt, kun je daarmee de vloer of wand mooie door een expert laten plaatsen.

Foto: steinchen/Pixabay