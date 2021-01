De Octaaf: Luxe appartementen in het hart van Haren

HAREN – Dit jaar start in het hart van Haren de bouw van een appartementencomplex met zes appartementen en een royaal penthouse. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in september 2021 en worden de appartementen eind 2022 opgeleverd.

Appartementencomplex De Octaaf, zoals het gebouw gaat heten, is in opdracht van Domia Projecten BV ontworpen door Marc Prosman Architecten uit Amsterdam en wordt gerealiseerd op het perceel aan de Kerkstraat waar vroeger drukkerij Niemeijer gevestigd was.

Vanaf 525.000 euro

De zeven appartementen zijn verdeeld over drie woonlagen en variëren in oppervlaktes van circa 116 m2 tot 248 m2. Het penthouse bestaat uit twee woonlagen, heeft de beschikking over meerdere terrassen en een eigen lift. De appartementen zijn beschikbaar vanaf 525.000 euro en de verkoop gaat via Aimée Staal Makelaardij.

Foto: Aimee Staal Makelaardij