De voor- en nadelen van elektrische rolgordijnen in je woning

GRONINGEN – Wat gaat het worden? Schuifgordijnen of rolgordijnen? Met de hand bedienen of toch maar kiezen voor elektrisch? “Elk nadeel heb se voordeel” zei Johan Cruijff ooit (later geclaimd door Willem van Hanegem trouwens), laten we daarom zowel de nadelen als de voordelen van elektrische rolgordijnen eens naast elkaar leggen.

Nadeel: Hogere elektriciteitsrekening

Elektrische apparaten verbruiken stroom, dat klopt. Weer een elektrisch apparaat in huis dat stroom vreet. In praktijk valt dit wel mee, de motor werkt doorgaans enkele keren per dag en verbruikt dan nog weinig stroom. Er zijn zelfs modellen die maandenlang werken op enkele batterijen. Voor langdurig gebruik is aansluiting op het lichtnet overigens wel voordeliger. Als je echt minimaal wilt leven klopt dit nadeel natuurlijk, aan de andere kant kunnen gordijnen helpen bij een betere woningisolatie.

Voordeel: Verhoogd wooncomfort

Je zit er warmpjes bij met elektrische rolgordijnen, en je hoeft er niet eens voor op te staan. Gaat het schemeren? Of ligt je lekker in bed en heb je geen zin om op de koude vloer te lopen? Waar je ook bent, met een druk op de knop open en sluit je de gordijnen. Bedenk eens je dat jouw televisie geen afstandsbediening zou hebben, dat is haast niet meer voor te stellen. Naast bediening op afstand kun je natuurlijk ook timers instellen, met PoweredBlinds kun je zelfs een lichtsensor koppelen. Dat is toch wel heel comfortabel.

Nadeel: Hogere kosten

Een gordijnrails van de bouwmarkt is veel goedkoper dan een gordijnrails met ingebouwde motor. Dan moet je ook nog een heel systeem kopen met gordijnen, terwijl de oude eigenlijk nog niet aan vervanging toe zijn. Het is een dure grap voor een beetje meer comfort in huis. En dat nog vermenigvuldigd met alle vensters in huis.

Voordeel: Langere levensduur

Laten we voorop stellen dat het mogelijk is om een Somfy gordijnrails met motor te kopen waarmee je bestaande gordijnen kunt automatiseren. Daarnaast kun je rekenenen op een langere levensduur van de gordijnen. Je hoeft er niet meer met je handjes aan te zitten, dus minder vlekken. Ook rekt de stof niet uit door aan het materiaal te trekken. De koordjes werken ook niet altijd mee, waardoor het oprolsysteem extra belast wordt. Met elektrische rolgordijnen profiteer je van een langere levensduur omdat een ‘machine’ de klus veel nauwkeuriger uitvoert.

Nadeel: Minder keuze

Je kunt uit honderden materialen, kleuren en motieven kiezen met gordijnen. Bij elektrische rolgordijnen zit je vast aan de beperkte selectie die het merk levert. Jouw favoriete bloemetjesgordijn zit er niet bij, je wordt dus flink beperkt op de keuze. En misschien wil je helemaal geen elektrische rolgordijnen maar vouwgordijnen, plisségordijnen of schuifgordijnen. Rolgordijnen zijn zo saai.

Voordeel: De beste keuze

Dat rolgordijnen saai zijn betwijfelen we, heb je de selectie premium materialen en kleuren al gezien? Jouw smart home ziet er echt niet uit als een kantoorpand. Daar komt bij dat er ook andere types raamdecoratie zijn met elektrische motor, als een rolgordijn toch niet jouw ding is. Je kunt zelfs jouw favoriete gordijnstof uitzoeken en dan gewoon een geschikte gordijnrails los aanschaffen. Let in dat geval wel op de maatvoering en het totaalgewicht zodat de onderdelen optimaal op elkaar afgestemd zijn.

Nadeel: Veel technische kennis nodig

Waarom moet alles zo ingewikkeld zijn? Je koopt een elektrisch rolgordijn, dan moet je een app installeren op je mobieltje, alles koppelen aan je wifi netwerk. Bij meerdere gordijnen in huis moet je dit proces weer herhalen. Dan maar liever zelf de gordijnen openen en sluiten. Dat geldt dubbel voor senioren die misschien helemaal geen gebruik maken van internet.

Voordeel: Werkt ook wanneer je niet thuis bent

Er zijn systemen die zonder internet werken en gewoon met een knop aan de muur. Eenvoudiger kan niet, dit is zeker een optie. Dan zijn er inderdaad modellen die met een app werken, hoewel merken als Somfy altijd opties bieden die niet afhankelijk zijn van internet. Die koppeling valt best mee, dat is zo gepiept. Als je daarmee klaar bent, dan openbaren zich de mogelijkheden. Zo kun je timers instellen, dan sluiten de gordijnen vanzelf wanneer de zon onder gaat. Dat is reuze handig wanneer je laat thuiskomt of op vakantie bent en de woning wilt doen lijken. Het zijn de home automation functies die het juist zo eenvoudig maken.

“Elk nadeel heb se voordeel”

Hoewel we hebben gekozen om evenveel nadelen als voordelen te benoemen, moeten we toegeven dat er eigenlijk veel meer voordelen zijn. Denk aan het plaatsen van meubilair waar het niet mogelijk zou zijn vanwege de bereikbaarheid van het gordijn. Of plaatsing bij een zolderraam, in de kinderkamer, als zonwering in de zomer … nou ja laten we maar stoppen. Om met nog een quote van Cruijff af te sluiten “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”.

Foto: Vecislavas Popa/Pexels