De voordelen en mogelijkheden van PVC vloeren

GRONINGEN – Van keuken tot slaapkamer, de pvc vloer bestaat al tientallen jaren en is nog altijd een populaire keuze voor de vloer in een woning. Waarom blijven PVC vloeren zo populair? En wat zijn de mogelijkheden van deze vloersoort?

Een PVC vloer is een vloer die eruitziet als een houten vloer, maar niet van dit materiaal is gemaakt. Daarentegen wordt een PVC vloer gemaakt van kunststof, om precies te zijn van polyvinylchloride. Toch is het verschil tussen een vloer van hout en PVC vandaag de dag niet meer met het blote oog te zien. Zowel de uitstraling, de eigenschappen én het gevoel van lopen op een PVC vloer zijn niet meer van hout te onderscheiden.

Voordelen van PVC

Bovendien zitten er ook nog eens veel voordelen aan een PVC vloer ten opzichte van een houten vloer. Zo gaat een PVC vloer bijvoorbeeld enorm lang mee, doordat polyvinylchloride een stuk sterker is dan hout. Daarnaast bestaat een vloer van PVC uit meerdere lagen, waarvan de bovenste laag een slijtlaag is. Deze laag voorkomt dat er krassen of deuken in de vloer kunnen ontstaan. Dat maakt PVC bij uitstek geschikt voor ruimtes waar veel wordt gelopen, zoals een hal en/of woonkamer.

Unieke eigenschappen

Ook zorgen de verschillende lagen ervoor dat een PVC vloer een geluiddempende werking heeft, waardoor eventuele onderburen een stuk minder last zullen ervaren. En wat ook handig is om te weten, is dat PVC vloeren warmtedoorlatend zijn. Het materiaal past zich namelijk aan de temperatuur van de omgeving aan. Hierdoor zijn PVC vloeren uiterst geschikt voor ruimtes met vloerverwarming of waar je binnenkort mogelijk vloerverwarming wil laten aansluiten.

Bijna geen onderhoud

Er zitten dus tal van voordelen aan een PVC vloer, waardoor deze tegenwoordig nog steeds populair is. Maar misschien wel het belangrijkste voordeel van PVC is dat het onderhouden van de vloer erg eenvoudig is. Het onderhoud van een houten vloer vergt vrij veel inspanning en de kosten voor materialen zijn bovendien relatief hoog.

Voor een vloer van PVC is dit anders. Je kunt een PVC vloer namelijk gewoon stofzuigen en dweilen als deze vies is. Daarna zou je de vloer eventueel nog kunnen reinigen met speciale middelen voor PVC vloeren, maar dit is geen vereiste om de vloer in goede staat te houden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als je voor jouw woning of bedrijfspand op zoek bent naar een nieuwe vloer, is PVC zeker aan te raden. Er zijn bovendien enorm veel verschillende soorten vloeren van dit materiaal verkrijgbaar. Zo is het bijvoorbeeld een ideale oplossing wanneer je graag (de uitstraling van) een houten vloer wil, maar niet de hoge kosten en het bijbehorende onderhoud ervan.

Daarnaast zijn er PVC varianten die lijken op betonnen vloeren of stenen vloeren. De mogelijkheden zijn wat dat betreft dus eindeloos! Werp vooral een blik op het assortiment in een vloerenspeciaalzaak om erachter te komen wat voor type vloeren jou aanspreken. Eventueel kun je zelfs wat inspiratie opdoen in fysieke winkels of op social media, zoals Pinterest. Grote kans dat er voor elke variant wel een PVC vloer te vinden is!

Foto: banksy07/Pixabay