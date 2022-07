De voordelen van een split airco en waarom jij deze nu in huis wil hebben

GRONINGEN – Warme zomers en koude winters brengen ontzettend veel voordelen met zich mee, maar kunnen ook een uitdaging zijn. Om te voorkomen dat je nog een dubbele deken moet pakken, óf je je niet kunt concentreren door de hitte is een split airco precies datgene wat jij nodig hebt. Dit airconditioningsysteem heeft anders dan bij andere airco’s een binnen- en een buitenonderdeel. Hierdoor kan het zowel warmen als koelen en heb je er het hele jaar door plezier van. Zoals verwacht is deze airco anders dan anderen en heeft het daarom wat extra uitleg nodig bij gebruik, of bij het ontdekken van alle voordelen. Wij helpen je in dit artikel graag op weg om alle voordelen onder de aandacht te brengen.

Wat is een split airco precies?

Laten we even beginnen bij het begin, wat is een split airco precies? En waarom is deze airco anders dan de anderen? Met deze airco kun je ruimtes zowel koelen als verwarmen, waardoor dit aircosysteem al verder gaat dan de meeste airco’s. Voor velen is dit daarnaast een uitkomst, omdat het op basis van koelvloeistof werkt én geen gas verbruikt. Het is daarom een milieuvriendelijke optie, wat natuurlijk een fijne bijkomstigheid is wanneer je graag je steentje wil bijdragen aan het onderhoud van het milieu.

De split airco werkt op basis van warmtepomp. Op deze manier is het dus mogelijk om zowel te koelen als te verwarmen. Als je wil verkoelen dan zorgt de split airco ervoor dat warme lucht naar binnen wordt gezogen en uiteindelijk als koude lucht de ruimte in wordt geblazen. Dit gebeurt door een zogeheten warmtewisselaar en heeft een koelvloeistof van ongeveer 6 tot 8 graden. Wanneer je graag warme de ruimte in wil blazen is het noodzakelijk dat je het standje op verwarmen zet. Tijdens dit proces wordt er juist koude lucht naar binnen geblazen, die opnieuw door de warmtewisselaar omgezet wordt in warme lucht.

Energiezuinig met een split airco

Los van het feit dat je ieder seizoen profijt zult hebben van een split airco, kiezen veel mensen hiervoor door de milieuvriendelijke voordelen. Het is namelijk een erg energiezuinig apparaat, voornamelijk dankzij het ontbreken van gas tijdens het proces van koelen of verwarmen. Dit betekent ook dat het vele voordelen met zich meebrengt op het gebied van kostenbesparing. Zodra jij minder gas hoeft te verbruiken, zul je dit gelijk terugzien op de rekening. En dat is wel zo fijn met de steeds duurder wordende gasprijzen.

Wat zijn de voordelen van een split airco

Naast dat je zowel tijdens de zomer als in de winter plezier hebt van een split airco én dat het milieuvriendelijk is, zijn er meerdere voordelen hieraan. Zo zit er ook een luchtfilteringsysteem in, waardoor je de meest frisse lucht naar binnen ademt. Bij gewone airco’s kan het na een tijdje voelen alsof de ruimte wat benauwder wordt. Dit komt doordat het luchtfilteringsysteem niet optimaal werkt, of geheel ontbreekt. Bij een split airco hoef je je hier geen zorgen over te maken. Daarnaast is het ook een compact formaat. Dit betekent dat je niet direct een grote bak in je woonkamer (of welke ruimte dan ook) hoeft te plaatsen. Vaak is het formaat zo compact dat je het netjes kunt plaatsen zonder dat het teveel opvalt. Het oog wil natuurlijk ook wat. En daarnaast maakt een split airco vrij weinig tot geen geluid. Hierdoor kun je het ook makkelijk in je slaapkamer plaatsen en hoef je je geen zorgen te maken dat je wordt gestoord tijdens je slaap.

Welke uitvoering van een split airco werkt voor jou

Iets om over na te denken voor de aanschaf is welke uitvoering van een split airco bij jou past. Je kunt kiezen tussen een single of een multi split airco. Het ligt er een beetje aan of je een grote ruimte wil verkoelen of verwarmen, of alleen een klein kamertje. Bij het laatste kun je namelijk gaan voor een single split airco. Op deze manier wordt er namelijk één airco unit in de ruimte zelf geplaatst en de andere aan de buitenkant van de woning. Zo voorkom je ook dat je een groter apparaat in de ruimte zelf hoeft te plaatsen en valt het minder erg op.

Daarnaast heb je ook de keuze tussen een vaste of mobiele split airco. In dit geval spreekt de airco eigenlijk voor zichzelf. De mobiele split airco zijn makkelijk te installeren en daardoor ook makkelijker te verplaatsen. Wil je bijvoorbeeld twee verschillende ruimtes tijdens de zomer en winter verwarmen en koelen, dan kun je in dit geval goed weggekomen met een mobiele split airco. Wanneer het seizoen om is dan installeer je de split airco opnieuw in een andere ruimte. Deze mobiele split airco’s worden ook wel monoblock modellen genoemd. De vaste split airco’s zijn iets minder makkelijk te installeren, waardoor je ze vaak maar op één bepaalde plek plaatst. Wel kun je hier op veel plekken mee uit de voeten, zoals bijvoorbeeld units die je aan het plafond, de wand of ergens anders met een plat oppervlak kunt plaatsen.

Prijzen van een split airco

Zoals hierboven al duidelijk is geworden is er een groot verschil tussen split airco’s. Daarom is het niet meer dan logisch dat er ook in prijzen een groot verschil zit. En dan is er ook nog zoiets als kwaliteit waar je voor kunt betalen. Waar je vooral rekening mee moet houden is de grootte van de ruimte die je wil verkoelen of verwarmen en op basis daarvan kun je de beste airco uitkiezen. Het plaatsen van een aircosysteem brengt in veel gevallen ook kosten met zich mee. Voor een basismodel van een vaste split airco kun je soms uitkomen op 1.500 euro.

Interessant om te weten is dat je in aanmerking kunt komen op het ontvangen van teruggave van BTW, wanneer je de airco laat installeren door een erkende installateur. Ook moet je woning in dit geval een privéwoning zijn die ouder is dan 10 jaar. Dit verschilt dus zeker per woning, maar het is zeker interessant om hiernaar te kijken mocht je overtuigd zijn van het aanschaffen van een split airco.

Foto: Sprinter_Lucio/Pixabay