Dit is de beste manier om houten jaloezieën schoon te maken

GRONINGEN – Hoe en hoe vaak moet je je houten jaloezieën reinigen? In dit artikel vertellen we je alles over het schoonmaken van houten jaloezieën.

Stel, je bent net verhuisd of hebt simpelweg je oude raamdecoratie vervangen door houten jaloezieën. De nieuwe jaloezieën passen niet alleen perfect bij het interieur, maar houden ook nog eens ongewenst licht buiten. Ideaal dus! En wie even geen zin heeft in pottenkijkers, rolt de jaloezieën binnen no-time naar beneden waardoor de inkijk vanaf buiten snel en geheel verdwenen is.

Eigenlijk is raamdecoratie de finishing touch van je raamwerk, het maakt een raam als het ware compleet en geeft net dat beetje extra volume aan je woonkamer. Maar zonder dat je het doorhebt kunnen jaloezieën ook veel stof happen. Wie zijn of haar jaloezieën in goede staat wil houden, zal deze dus eens in de zoveel tijd moeten reinigen. Dat is geen zware of lastige klus, maar je moet wel weten hoe je dit doet.

Hoe houten jaloezieën schoonmaken?

Voordat je begint met het schoonmaken is het aan te raden om de houten jaloezieën te sluiten. Hierdoor overlappen de lamellen elkaar namelijk, waardoor je er dus veel makkelijker bij kan. Wanneer je de jaloezie gesloten hebt, begin je met het afstoffen van de lamellen. Pak elke lamel voorzichtig vast en gebruik een plumeau, stofdoek, microvezeldoek of andere (droge) doek om het stof eraf te vegen.

Het is ook mogelijk om hiervoor een stofzuiger te gebruiken. Dit werkt het beste als je er een speciaal mondstuk op zet zodat je overal goed bij kan. Daarnaast zul je de stofzuiger op de laagste stand moeten zetten, zodat de lamellen niet beschadigen. Begin met het afstoffen altijd bovenaan en ga voorzichtig elke lamel bij langs, want je wilt voorkomen dat er eentje buigt of afbreekt.

Wel of niet met water schoonmaken?

Je kunt er tevens voor kiezen om lamellen schoon te maken met water. Dit is echter alleen aan te raden wanneer een jaloezie vettig of vies is, bijvoorbeeld doordat deze in een keuken hangt. In dat geval kun je het beste lauw water gebruiken met een beetje allesreiniger in combinatie met een zachte spons. Maar wees erg zuinig met het gebruik van water of schoonmaakmiddel, want je wilt natuurlijk niet dat dit in de houten lamellen gaat werken.

Laat de jaloezieën goed drogen

Wanneer je water hebt gebruikt om jaloezieën schoon te maken, zul je de lamellen altijd goed moeten laten drogen. Dit doe je door ze nadien voorzichtig af te drogen met een droge doek en de jaloezieën vervolgens uit te hangen. Dan rest alleen nog de vraag hoe vaak je jaloezieën zou moeten reinigen: doorgaans zou één keer per jaar voldoende moeten zijn, tenzij de lamellen in een keuken hangen. In dit geval kun je denken aan zo’n twee keer per jaar.

Foto: pixel2013/Pixabay