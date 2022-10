Dit is hoe jij jouw huisje in Groningen duurzamer maakt

GRONINGEN – Woon jij in Groningen? Dan voelt het vanzelfsprekend een beetje dubbel om van gas gebruik te maken. Daarbij helpen de hoge kosten ook niet erg mee. Steeds meer Groninger zijn hierdoor bezig om hun huizen te verduurzamen. Daarbij zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Ben jij benieuwd hoe jij jouw woning in Groningen een stuk duurzamer kunt maken? In deze blog ontdek je het.

Een groendak isoleert uitstekend

In de eerste plaats zal je merken dat een groendak uitstekend isoleert. Het voorkomt namelijk dat warmte ontsnapt in de zomer en kou binnenkomt in de winter. Op die manier bespaar je heel wat op je energiekosten. Je hoeft immers niet langer je thermostaat aan te passen. Een groendak is ook nog eens beter voor het milieu dan een traditioneel dak. Het is dus zeker een win-winsituatie.

Kies voor een zonneboiler

Ten tweede kun je kiezen voor een zonneboiler. Dit is een waterkoker die door middel van zonlicht werkt. Op die manier hoef je geen gas meer te gebruiken om water te koken of te stomen. Een zonneboiler is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Je zult merken dat je energiekosten aanzienlijk dalen wanneer je overstapt op een zonneboiler.

Overweeg zonnepanelen

De derde tip die we je kunnen geven is om te investeren in zonnepanelen. Zonnepanelen zijn een ideale manier om duurzame energie op te wekken. Bovendien is het een investering die zich snel terugverdient. Als je zonnepanelen installeert, bespaar je namelijk meteen op je energiekosten. Daarnaast kun je ook in aanmerking komen voor verschillende subsidies. Zonnepanelen zijn dus een slimme investering voor elke Groninger die zijn huis wil verduurzamen.

Het belang van spouwmuurisolatie

Tot slot is spouwmuurisolatie ook heel belangrijk als je jouw huis in Groningen duurzamer wilt maken. Spouwmuurisolatie voorkomt namelijk dat warmte uit je woning ontsnapt en kou juist je huis binnendringt. Op die manier bespaar je heel wat op je energiekosten. Het is dus zeker de moeite waard om in spouwmuurisolatie te investeren.

Al met al zijn er dus talloze methodes waar je gebruik van kunt maken indien jij een muur duurzaam huisje in Groningen wilt krijgen. Zorg er voor dat je een methode uitzoekt die bij je past en benut een platform als Duurzaamheidsvergelijker om de beste offertes te ontvangen van bedrijven die jouw huis duurzamer willen maken. Zo verbruik jij binnen mum van tijd haast geen gas of elektriciteit meer.

Foto: ulleo/Pixabay