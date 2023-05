Dit voorjaar aan de slag met een renovatie in huis

GRONINGEN – De lente is traditioneel een seizoen waarin veel huishoudens aan de slag gaan met hun woning en tuin. Het terras wordt opnieuw bestraat, er wordt een nieuwe schutting geplaatst en men kiest voor het opnieuw indelen van de verschillende borders. Niet alleen de tuin verdient eens in de zoveel jaar een opknapbeurt; ook in huis valt vaak voldoende te doen. Denk aan het opnieuw verven of behangen van wanden, het schilderen of laten spuiten van de kastdeuren in de keuken en bijvoorbeeld het aanbrengen van een nieuwe gevlinderde betonvloer. Betonvloeren winnen aan populariteit. Niet voor niets, daar dit type vloer verschillende voordelen biedt ten opzichte van een houten- of bijvoorbeeld laminaatvloer. Welke klus pak jij dit voorjaar op?

Duurzame woningvloeren aan laten brengen

Met de keuze voor een gietvloer in huis, kies je bewust voor een hele duurzame optie. Een gietvloer blijft lang mooi, doordat dit type vloer zeer slijt- en krasvast is. Niet voor niets worden betonvloeren ook vaak gebruikt voor industriële toepassingen. Denk aan de vloer in een werkplaats of winkelpand. Hier worden de vloeren dagelijks intensief belast, wat veel van de vloer vraagt. Niet alleen een gietvloer is een populair type vloer binnen woningen; andere woningvloeren die aan populariteit winnen zijn de kunststof vloeren en de pvc-vloeren. Al is een pvc-vloer vaak een kunststof vloer.

Voordelen van een duurzame woningvloer

De keuze voor woningvloeren van beton of kunststof is niet alleen een hele duurzame door de kras- en slijtvastheid van de vloeren. Ook is het een hygiënische keuze, daar bijvoorbeeld een gietvloer geen naden kent. Het voorkomt dat er vuil achterblijft bij het zuigen of dweilen van de vloer. Een ander belangrijk voordeel is de vochtbestendigheid van deze vloeren. Waar je op een houten vloer al snel last krijgt van kringen, zal dat bij een kunststof- of betonnen vloer niet gebeuren. Ideaal voor in de hal of keuken van je woning.

Nieuwe vloer vaak gecombineerd met vloerverwarming

Huishoudens die dit voorjaar voor een nieuwe vloer in huis kiezen, combineren de vloer vaak met vloerverwarming. Niet voor niets, daar vloerverwarming bijdraagt aan het op efficiënte wijze verwarmen van ruimtes binnen de woning. De warmte wordt heel geleidelijk door de ruimte verspreid. De temperatuur zal hierdoor sneller stijgen, waardoor minder energie verbruikt hoeft te worden om de temperatuur aangenaam te maken. Meest duurzaam is de keuze van vloerverwarming met een WTW-installatie. WTW staat hierbij voor warmteterugwin. De warmte in de lucht die uit de woning gezogen wordt gebruikt men voor het verwarmen van de frisse lucht die van buitenaf de woning in komt. Je optimaliseert het rendement van vloerverwarming, door de vloerverwarming te combineren met een dunne vloer. Een gietvloer en pvc-vloer zijn er voorbeelden van.

Foto: Bernard Hermant/Unsplash