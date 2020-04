Dit wordt het nieuwe wooncomplex in de Grunobuurt

GRONINGEN – Ondanks de coronacrisis gaat het bouwen door. In de Grunobuurt komt een complex met 107 nieuwbouwappartementen.

Woningcorporatie Nijestee, Trebbe Bouw en architectenbureau De Zwarte Hond zijn gestart met de bouw van het vijfde woonblok in de Grunobuurt in Groningen, Tractie genaamd. Tractie biedt plaats aan 107 appartementen, bestemd voor de sociale- en middenhuur. Tractie is een vervolg op appartementencomplex Lampisterie, die Trebbe ook in opdracht van Nijestee realiseert in deze wijk.

Middenhuur

Jan Jaap Vogel, directeur Vastgoed bij Nijestee: “We doen er alles aan om tijdens deze crisis door te gaan met ontwikkelen en bouwen. Groningen heeft woningen nodig. In Tractie komen zowel sociale huur- als middenhuurappartementen. We zien dat er een grote groep mensen is die teveel verdient voor sociale huur, maar te weinig voor een koopwoning. Middenhuur biedt kansen voor doorstroming en draagt bij aan de realisatie van de ongedeelde stad.”

Tractie

Tractie krijgt 107 huurappartementen met een gemeenschappelijk binnenterrein waar geparkeerd kan worden. Het gebouw varieert in hoogte van drie tot zeven bouwlagen. Kenmerkend voor Tractie is de omloop op de tweede verdieping; die loopt over de gehele gevel door. Hierdoor hebben de aanliggende appartementen buitenruimtes over de volledige breedte van de woning.

Tractie krijgt woningen voor de sociale huur en middenhuur: appartementen met drie of vier kamers en maisonnettes met entree op de straat. Vanzelfsprekend worden de appartementen gasloos en energiezuinig. Als alles volgens planning verloopt, wordt het appartementencomplex in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd.

Grunobuurt

In totaal komen er acht woonblokken in de Grunobuurt. Typhoon (109 koop- en sociale huurwoningen), Traverse (47 koop-, middenhuur- en sociale huurwoningen) en Statie (47 koop-, middenhuur- en sociale huurwoningen) zijn al gerealiseerd. Lampisterie (101 sociale huurwoningen) wordt na de zomer opgeleverd.

Foto: Trebbe