Dit zijn de drie unieke voordelen van een gazon met kunstgras

GRONINGEN – Kunstgras biedt verschillende pluspunten ten opzichte van natuurlijk gras. Wat zijn de drie unieke voordelen van kunstgras in vergelijking tot echt gras?

De kleur groen wordt vaak geassocieerd met gezondheid. Groen gras, groene bladeren en groene bossen zijn gezond, terwijl bruine en gele bladeren ziek of dood (aan het gaan) zijn. Wie een tuin heeft zal wel eens een plek in het gazon zijn tegengekomen waar het gras niet groen, maar geel is. Bijvoorbeeld omdat er tijdens de zomer een zwembad op heeft gestaan. Het gras is uitgegroeid tot een droge plek. Maar geel gras kan juist ook ontstaan bij teveel water of water dat de bodem niet meer intrekt. Met wat aandacht, tijd, energie en afwachten kan ervoor worden gezorgd dat het gazon weer groen wordt, maar voor wie geen groene vingers heeft ligt de oplossing misschien wel in het nemen van kunstgras. Welke voordelen biedt nepgras ten opzichte van natuurlijk gras?

1. Altijd groen gras

Een groot voordeel van kunstgras is dat het gras altijd groen is én blijft. Waar natuurgras bij een warme of droge periode kan uitdrogen of tijdens een vochtige periode geel kan worden, houdt kunstgras altijd dezelfde (groene) kleur, hoogte en textuur. Ongeacht het seizoen zal je gras er daarom altijd perfect uitzien. Ook zorgt kunstgras ervoor dat de groei van onkruid en andere ongewenste planten en bloemen wordt tegengehouden. Bovendien is synthetisch gras vandaag de dag op zo’n hoogwaardige manier gemaakt, dat het niet van echt natuurlijk gras te onderscheiden is. Kortom, met kunstgras is het gras bij de buren altijd minder groen!

2. Lange levensduur

Een tweede voordeel van synthetisch gras is de lange levensduur. Door de kwaliteit van het kunstgras dat tegenwoordig wordt geproduceerd, gaat het ontzettend lang mee. Kunstgras is namelijk op een speciale wijze ontwikkeld waardoor de textuur niet verslechterd als er veel op het gras gelopen wordt. Ook tegen aantasting door regen, hagel, sneeuw, zon, droogte en andere weersinvloeden of dieren is kunstgras goed bestand. En als een kunstgrasveld goed wordt onderhouden, kan deze wel tot een kwart eeuw(!) meegaan. Kunstgras is dus een investering op lange termijn en je hebt er jaren plezier van!

3. Onderhoudsarm

Het derde en misschien wel grootste voordeel van kunstgras is dat het onderhoudsarm is. Synthetisch gras hoeft namelijk niet bewaterd te worden. En mocht het gaat regenen, dan zorgt een ingenieus drainagesysteem ervoor dat het water zich vloeiend naar de bodem beweegt en er dus nooit plassen of moddervorming ontstaat. Daarnaast hoeft het natuurlijk niet gemaaid te worden en heeft kunstgras geen enkele vorm van onderhoud nodig. Het enige wat eens in de zoveel tijd moet gebeuren, is het schoonmaken van het kunstgrasveld. Dat kan simpelweg met een beetje water of een speciale kunstgras reinigingsmachine.

Foto: eak_kkk/Pixabay