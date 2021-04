Dit zijn de positieve effecten van plantenwanden

GRONINGEN – In een klein land zoals Nederland maakt het groen vaak plaats voor beton. Verticale tuinen, ofwel plantenwanden, bieden hierin een uitkomst.

Wie in een grotere stad als Groningen woont, ziet zich omgeven door straten, stenen en gebouwen. De studenten wonen er grotendeels op kamers, in flats of studio’s van slechts enkele vierkante meters. Stadjers hebben vaak geen tuin en op de warmere dagen zoeken we dan ook massaal het groen op. Het wordt dan al gauw (te) druk in het nabijgelegen park, grasveld of het Noorderplantsoen. Maar ook in een studio of klein appartement is het mogelijk om te genieten van groen, bijvoorbeeld door het laten aanbrengen van een heuse plantenwand.

Wat is een plantenwand?

Voor wie klein woont biedt een verticale tuin, ofwel een plantenwand, een uitkomst. Een plantenwand is een wand vol met planten die je zowel binnen als buiten kunt laten installeren. Op deze manier creëer je veel groen om je heen, zonder dat het veel ruimte in beslag neemt. Je hoeft dus geen bloempotten of bijzettafels meer te kopen waardoor je woning nóg voller wordt. Een lege wand is alles wat je nodig hebt om je huis of je bedrijfspand groener te maken. Bovendien hebben plantenwanden verschillende voordelen voor je gemoedsrust en gezondheid.

Planten maken productief

Het is algemeen bekend dat planten energie geven en een positieve werking hebben op de mens. Hoe dat komt? Planten groeien door middel van zonlicht en aarde. Hoe beter een plant wordt verzorgd en dus groeit, hoe meer CO2 deze opneemt en des te meer zuurstof er wordt afgegeven. Dat heeft een direct effect op zowel mens als dier. Iedereen zal zich een stuk aangenamer voelen als er de nodige planten in een ruimte aanwezig zijn. En doordat men zich prettiger voelt, is men minder vaak ziek, afwezig of gestresst. Door voldoende zuurstof voelt het lichaam zich beter en je zou kunnen stellen dat men daardoor ook productiever wordt.

Eenvoudig in onderhoud

Naast dat planten goed zijn voor het welbehagen, zijn planten -zeker in de vorm van een plantenmuur- eenvoudig te onderhouden. Afhankelijk van het type en de locatie van de plantenwand heeft deze vaak slechts één keer per 4 tot 6 weken onderhoud nodig. Dat betekent dat er geen watertoevoer of waterafvoer nodig is, maar dat het systeem slechts een enkele maal per maand kan worden gevuld waarna het zichzelf bewaterd. Maar wie geen groene vingers heeft en er helemaal geen omkijken naar wil hebben, kan ook kiezen voor kunstplanten. Je hebt dan alle voordelen van groen én een compleet onderhoudsvrije plantenwand. Ideaal, toch?

Foto: Scott Webb/Unsplash