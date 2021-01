GRONINGEN – Vanwege de lockdown en de avondklok besteden we meer tijd in huis dan ooit tevoren. Reden genoeg dus om het thuis comfortabel te maken. En dat kan al met een paar simpele aanpassingen. In dit artikel geven we je daarom drie eenvoudige tips voor meer comfort in huis.

Een kleed op de vloer

Een ideale manier om voor meer comfort in huis te zorgen is misschien wel het gebruik van een vloerkleed. Een kleed op de vloer neerleggen geeft de ruimte namelijk meteen meer volume. Het creëert tegelijkertijd een warme uitstraling en is ook nog eens lekker om met blote voeten op te lopen. Bovendien dempt een kleed eventuele geluiden van de buren, die door de coronamaatregelen natuurlijk ook de hele dag (grotendeels) thuis zullen zijn.

Hoewel vloerkleden doorgaans in de woonkamer bij de bank liggen, kunnen ze ook een waardevolle toevoeging bieden in de andere ruimtes van het huis. Denk bijvoorbeeld eens aan de hal, slaapkamer of werkkamer. Voor iedere ruimte en elke stijl is er wel een bijpassend vloerkleed te vinden. Van een kleurrijk en hoogpolig vierkant vloerkleed tot een rond model in een natuurlijke look van groentinten, om maar een paar voorbeelden te noemen. Kortom, een kleed op de vloer is een mooie eerste stap naar meer comfort in huis.

Comfort in de keuken

Ook de keuken kunnen we met een paar kleine aanpassingen op een simpele manier van meer comfort voorzien. Want nu restaurants door de coronamaatregelen gesloten zijn, staan we weer vaker zelf in de keuken te koken. Je wilt dan natuurlijk dat alles naar behoren functioneert én prettig werkt. Voor velen van ons was dit reden om de keuken het afgelopen jaar te laten verbouwen, maar ook met kleine aanpassingen kun je voor meer comfort zorgen.

Hierbij kun je denken aan haakjes voor aan de keukenkastjes of aan de muur waar je niet alleen de theedoek, maar ook de pollepel en andere attributen aan kunt ophangen. Of wat denk je van het laten plaatsen van gasveren, zodat de keukenkastjes niet meer met een harde knal dichtslaan? Een andere simpele tip is het ophangen van speciale keukenverlichting, waardoor je beter ziet wat je snijdt en ook een mooie sfeerverlichting creëert. Dit soort kleine aanpassingen bieden veel comfort en geven bovendien een luxe uitstraling.

Creëer een thuiswerkplek

En last but not least, creëer voor jezelf een comfortabele thuiswerkplek. Werk je nog steeds aan de keukentafel? Dan is het hoog tijd om te verplaatsen. De tendens die is ingezet door corona is waarschijnlijk onomkeerbaar, dus ook in de toekomst zullen we hoogstwaarschijnlijk vaker thuis werken. Een goede werkplek is dan geen overbodige luxe. Maak voor jezelf daarom een plek waar je goed en geconcentreerd kunt werken. Tover een ruimte in huis om tot jouw nieuwe werkplek of transformeer een hoekje van de woonkamer in jouw eigen home office. Dit kun je doen door verschuifbare wanden te plaatsen of een kast met ingebouwd bureau te gebruiken.

Foto: Rodrigo Souza/Pexels