Drie redenen om een kasteelvloer te kopen

GRONINGEN – Veel mensen dromen ervan om in een kasteel te wonen. Het landgoed, de torens, grote kamers – het heeft iets magisch. Maar hoe haal je dat gevoel in huis als je zelf niet in een kasteel woont? Met robuuste kasteelvloeren van eikenhout. In dit blog geven we drie redenen waarom je na dit type vloer nooit meer anders wilt.

Robuuste vloeren met een eeuwenoud karakter

Kasteelvloeren zien eruit alsof ze rechtstreeks uit een kasteel zijn gehaald. De extra brede planken hebben een verouderd en doorleefd karakter. Ze zien er echt eeuwenoud uit. Wil je graag een robuust interieur in huis? Dan zijn kasteelvloeren echt iets voor jou.

Kasteelvloeren bewijzen dat je een boek niet op zijn kaft moet beoordelen. Ze lijken soms eeuwenoud, toch zijn de planken meestal gloednieuw. Hoe dat kan? De planken zijn verouderd – een bewerkingsproces dat een specialist als Dutzfloors volledig beheerst. Hierbij schrapen ze de eikenhouten vloeren met de hand, bewerken ze de planken met kettingen of roken ze het hout. Alles om de vloeren er zo oud mogelijk uit te laten zien.

Ondanks het oude karakter passen kasteelvloeren bij ieder type woning. Modern appartement in hartje stad? Landelijke woonboerderij? Specialisten als Dutzfloors maken jouw kasteelvloer precies zoals je hem wilt hebben: passend voor jouw woonsituatie.

Kasteelvloeren met vloerverwarming

Heb je al vloerverwarming in huis? Of ben je van plan het te laten installeren? Goed nieuws: een kasteelvloer is perfect te combineren met vloerverwarming. De enige voorwaarde? De vloer moet een zogeheten duoplank zijn. Duoplank kasteelvloeren van vloerspecialisten zoals Dutzfloors hebben de juiste dikte voor vloerverwarming.

Ze bestaan uit een massieve toplaag van Europees eikenhout en een onderlaag van 7-laags watervast berkenmultiplex. De vloerverwarming zorgt het hele jaar door voor een aangename temperatuur in huis. En in tegenstelling tot in een echt kasteel, heb jij geen last van rendementsverlies. Je zit er altijd comfortabel bij!

Kasteelvloeren in meerdere uitvoeringen

Iedereen heeft zijn of haar eigen voorkeuren wat het interieur betreft. Gelukkig kun je met kasteelvloeren nog alle kanten op. Ook al zien de varianten er oud uit, er zijn wel degelijk verschillen. Zo kun je bijvoorbeeld voor extra brede planken kiezen. Dit geeft een ruimtelijk effect, ideaal voor grotere kamers.

Wil je liever verschillende plankbreedtes, voor wat meer afwisseling? Ook dat is goed mogelijk. Bij een expert als Dutzfloors bepaal je zelfs de kleurtint en de precieze afwerking van de planken. Van wit tot zwart en van geschraapt tot bezaagd hout – onmiskenbare kwaliteit en altijd een echt kasteelgevoel.

Foto: Dutzfloors