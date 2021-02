Een aanpasbaar matras: dé oplossing voor slaapproblemen

GRONINGEN – Een matras vinden dat bij jouw lichaam past is van groot belang voor de bevordering van een goede nachtrust. Toch kan een goed matras kopen nog een hele opgave zijn. Het perfecte matras is namelijk voor iedereen anders. Houd jij bijvoorbeeld van zacht of juist van hard? Van flexibel of meer van stevig? Een aanpasbaar matras neemt de keuzestress weg en kan een goede oplossing bieden.

Wat is een aanpasbaar matras?

Het idee achter een aanpasbaar matras spreekt eigenlijk voor zich: je past het matras precies aan jouw wensen en eisen aan. Hoe dat kan? Een aanpasbaar matras bestaat uit verschillende lagen, die allemaal eigen kenmerken hebben: zacht, hard, koel, warm, flexibel of stevig. En door de lagen regelmatig af te wisselen en te experimenteren met verschillende opties, zit er altijd wel één combinatie tussen waar jij heerlijk op slaapt.

Proefslapen is verleden tijd

De aanschaf van een matras is er niet zomaar een. Daarom bieden veel beddenwinkels een periode van proefslapen aan. Bevalt het matras niet? Dan kun je hem na enkele dagen of weken terugsturen. Klinkt gemakkelijk, maar het levert vaak toch wat ongemak op. Je moet het matras namelijk retourneren om vervolgens weer op zoek te gaan naar een nieuw matras. Met een aanpasbaar matras heb je hier geen last meer van, omdat slaapexperts verzekeren dat deze voor iedere slaper het perfecte comfort biedt.

Passend bij iedere leeftijdsfase

Een aanpasbaar matras past bij iedere leeftijdsfase. Heb je door een carrièreswitch, sportblessure of ouderdom plotseling meer ondersteuning in je rug nodig? Dan zou een bezoekje aan de beddenwinkel normaal gesproken noodzaak zijn, maar door een aanpasbaar matras switch je met gemak naar een combinatie van lagen die beter is voor je rug. Zorg daarbij wel voor goed advies van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, zodat je zeker weten het beste uit je matras haalt.

Geen matrastopper meer nodig

Een ander bijkomend voordeel van een aanpasbaar matras is dat je geen matrastopper meer nodig hebt. Waar veel mensen vandaag de dag kiezen voor een topper om hun matras comfortabeler te maken, heb je dit bij een aanpasbaar matras niet meer nodig. Het comfort van een topper, die je vaak aanschaft omdat je eigen matras te hard of te zacht voelt, zit namelijk al in de lagen van het aanpasbare matras.

Makkelijk wasbaar

De verschillende lagen van het matras maken deze makkelijk wasbaar. Veel merken die een innovatief en gepersonaliseerd matras aanbieden, weten hoe belangrijk een goede hygiëne is voor je matras en nachtrust. Deze merken zorgen er daarom vaak voor dat iedere laag van het matras een losse hoes heeft die met gemak in de wasmachine kan. En dat levert jou weer een heleboel voordelen op: hoe schoner het matras, hoe langer het uiteindelijk meegaat.

Duurzaam en goedkoop

Wanneer je een matras koopt, is dit vaak een flinke investering. Met de aanschaf van een aanpasbaar matras verlaag je deze kosten op de korte termijn. Want doordat je het matras aanpast aan verschillende levensfases, doe je er namelijk een stuk langer mee en hoef je niet over een paar jaar weer een nieuw exemplaar aan te schaffen. Een aanpasbaar matras is bovendien vaak in twee delen opgesplitst. Op die manier kunnen jij en je partner beide voor een ander slaapcomfort kiezen. Want ondanks dat jullie een goed stel zijn, betekent het nog niet dat jullie lichaam tijdens het slapen dezelfde soort ondersteuning nodig heeft.

Foto: lenahelfinger/Pixabay