Een bovenloopkraan en een bedrijfsdeur: onmogelijke combinatie?

GRONINGEN – Voor het intern vervoeren van zware goederen zijn bovenloopkranen in veel bedrijven onmisbaar. Een bovenloopkraan rijdt over draagbalken, die meestal hoog in het pand geplaatst zijn, vlak onder het dak. Als een bovenloopkraan bij een bedrijfsdeur geplaatst moet worden, levert dit vaak extra uitdagingen op. In sommige gevallen wordt de combinatie zelfs afgeraden, omdat het niet zou passen. Er zijn echter oplossingen in de markt waardoor de combinatie prima mogelijk is.

Wat is het probleem precies?

Veel standaard bedrijfsdeuren maken gebruik van plafondrails die horizontaal achter de deuropening gemonteerd worden. Precies op die plek bevindt zich meestal ook de draagbalk of rail van de bovenloopkraan. Een standaard installatie is dus geen optie, aangezien de rails elkaar zouden kruisen. Welke alternatieven zijn er?

Verticale installatie

Indien er boven de bedrijfsdeur veel ruimte is, zou het mogelijk kunnen zijn de bedrijfsdeur naar boven weg te laten lopen, in plaats van naar achteren. In dit geval worden de rails verticaal bevestigd en kan de deur langs de wand omhoog lopen. Deze optie is alleen mogelijk als de ruimte tussen de bovenkant van de deur en het dak groter is dan de hoogte van de deur.

Verhoogde installatie

Bij beperkte bovenruimte kan de deur ook direct onder het plafond doorlopen, mits er tussen de draagbalk van de kraan en het dak voldoende ruimte is overgelaten voor de rails. Deze vorm van installatie noemt men vaak verhoogde installatie. Of een verhoogde installatie mogelijk is, hangt af van de plaats van de kraanbaan in de ruimte.

Kies een deur zonder plafondrails

Je kunt ook kiezen voor een deursysteem dat geen gebruik maakt van het standaard railsysteem zoals hierboven beschreven. Eén van die systemen is de Compact vouwdeur. Dit systeem is van de buitenkant exact gelijk aan de standaard bedrijfsdeur, maar aan de binnenkant volledig anders. De deurpanelen van deze deur vouwen zich als een harmonica op boven de deuropening. Er zijn dus geen rails nodig die de kraanbaan kunnen kruisen, waardoor je meer mogelijkheden hebt voor installatie. De kraanbaan kan vrij dicht achter de deur geplaatst worden en je kunt de volledige werkhoogte benutten.

Kortom

Een bovenloopkraan hoeft geen belemmering te vormen voor uw bedrijfsdeur of andersom. Je doet er wel altijd verstandig aan om, met name bij nieuwbouwplannen, tijdig zowel met de leverancier van de kraan als met de leverancier van de deur te communiceren. Zo kan er met elkaar rekening gehouden worden.