Een goed matras voor betere nachtrust

GRONINGEN – Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij een goede nachtrust. Een rustige omgeving, goede verduistering, een ademend dekbed en uiteraard een matras dat fijn ligt. Hoewel wel allemaal behoefte hebben aan een goede nachtrust, hebben we ook allemaal unieke wensen en behoeften. Een hoog of laag bed bijvoorbeeld, of een matras op maat dat de spieren tot rust brengt. Op deze pagina bekijken we enkele mogelijkheden om uw nachtrust te verbeteren.

Moet een seniorenbed hoog zijn?

U kunt een hoog bed of een laag bed kopen. Het voordeel van hoge bedden is een prettige instap waarbij het niet nodig is om diep door de knieën te bukken. Dit worden vaak seniorenbedden genoemd omdat met name senioren moeite hebben met lage bedden. Bij aanschaf van een bed dient u niet alleen naar de hoogte van het bedombouw te kijken, maar ook naar de dikte van het matras. De totale hoogte bepaalt of u comfortabel kunt instappen, en veilig weer uit bed kunt stappen in de ochtend. Daarnaast mag ook de stabiliteit van het matras niet worden vergeten. Omdat veel senioren moeite hebben met omdraaien in bed of een verminderde balans bezitten, is een stabiel matras van belang om veilig in- en uit te kunnen stappen.

De voordelen van een matras op maat

We hebben ieder een andere lengte, een ander gewicht en onze lichaamsbouw verschilt ook per persoon. Dan is het vreemd dat de meeste matrassen overal gelijk geveerd zijn of van hetzelfde materiaal gemaakt worden. Een matras op maat is voor velen dé oplossing voor een goede nachtrust gebleken. Hierbij is het van belang om niet alleen rekening te houden met het lichaam, maar ook met de voorkeurshouding. Iemand die met opgetrokken benen op zijn of haar zij ligt heeft behoefte aan een ander matras dan iemand die uitgestrekt op de rug ligt.

Slapen met geluid

Wanneer u gaat slapen zult u rust willen hebben, met zo min mogelijk geluid. Toch is er wel degelijk een manier om met geluid juist beter slapen. We hebben het dan niet over rustgevende muziek of ‘white noise’ maar laag frequent geluid. Dit zijn geluidsgolven die niet hoorbaar zijn maar wel voelbaar. Een FPS matras helpt het lichaam te ontspannen, de doorbloeding te verbeteren en het energiepeil te verhogen. En met meerdere programma’s kunt zelf het gewenste resultaat kiezen. Deze therapie gaat niet de hele nacht door, het betreft een korte behandeling die de rust kan bieden om weer de hele nacht door te slapen. Om erachter te komen of een FPS matras voor u de oplossing biedt kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten.

Conclusie

Het klinkt als een cliché om te stellen dat een persoon een derde van het leven in bed doorbrengt, toch is dit voor veel mensen het geval. Alleen wordt deze tijd door velen helaas niet doorgebracht met rustig slapen. Steeds omdraaien om een goede houding te vinden, te weinig ondersteuning of juist een overdreven hard matras, er zijn volop redenen dat we veel minder slapen dan mogelijk is. Net zoals u in een veilige auto wilt rijden en in een huis of appartement wilt wonen waar het niet voortdurend tocht, is het ook van belang om te slapen in een goed bed op een matras dat afgestemd is op uw behoeften. Laat u zich daarom adviseren over een maatwerk seniorenbed en geniet voortaan van een optimale nachtrust.

Foto: Victoria_Borodinova/Pixabay