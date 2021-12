Een houtkachel kopen volgens bepaalde criteria

GRONINGEN – Net als de aankoop van een mobilhome is de aankoop van een houtkachel niet iets dat je over een nacht ijs doet. Er gaat bovendien heel wat denkwerk aan vooraf. Zo zal je met enkele criteria rekening moeten houden. Naast de vormgeving van houtkachels, zal je moeten nagaan welk vermogen je voor ogen hebt en welke houtkachel het beste binnen het interieur past. Je hebt de keuze uit verschillende merken en soorten. Voor wie door het uitgebreide gamma de bomen door het bos niet meer ziet. Een kleine handleiding als hulpmiddel.

Een houtkachel als bijverwarming of als hoofdverwarming

Het eerste wat je je moet afvragen is welk toestel en merk het beste binnen je interieur past. Tijdens je voorbereidend werk bij het aankopen van een houtkachel bestaat de kans dat je een belangrijke factor uit het oog bent verloren. Je stelt je de hele tijd de vraag waar je zoal moet aan denken bij de aankoop van een houtkachel. Deze leidraad kan je hierbij verder helpen:

Waarvoor gaat de kachel gebruikt worden: bij- of hoofdverwarming

De locatie waar het toestel komt

Zet de verschillende installatiemogelijkheden op een rijtje

Hoe zit het met de woningisolatie

Voor welk hout model kachel kies je

Het meest eenvoudige is om te overwegen welke houtkachel je zelf in je achterhoofd hebt. Iedereen heeft wel een ideaalbeeld hoe de kachel er moet uitzien. Hou er wel rekening mee dat elke kachel van hout zijn eigen basisvoorwaarden heeft en de oplevering volgens enkele voorschriften gebeurt. Ga je voor een inbouwmodel kiezen, vrijstaand model of stel je het tegen de muur op?

De locatie van de kachel bepalen

Het is heel praktisch als je op voorhand kijkt waar de kachel moet worden geïnstalleerd. Deze invalshoek moet je eigenlijk als eerste aandachtspunt in ogenschouw nemen. In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt een plaats op een onbewuste manier uitgekozen waar een houtkachel past in de woonkamer. Deze vraagstellingen moeten eerst worden beantwoord:

Is de plaats rond de kachel tussen 20 en 50 centimeter volledig vrij?

Hoe zit het met de afvoer?

Komt het kanaal boven de nok van het dak uit?

De mogelijkheden om te installeren

Een ander onderdeel dat je niet over het hoofd mag zien is hoe je de houthaard kunt installeren waarbij rekening wordt gehouden met het rookkanaal. Er zijn verschillende opties mogelijk die je het best op voorhand nakijkt of dit de beste oplossing is. Belangrijk is dat je dit in overleg doet met specialisten die voldoende expertise in huis hebben om een houtkachel vakkundig te plaatsen. Op die manier kan eveneens een offerte aan de hand van je persoonlijke situatie worden opgemaakt.

Het vermogen van houtkachels speelt een grote rol

Wanneer je de beslissing hebt genomen in verband met het model en de installatiemethode hebt vastgelegd, zal je openlijk de vraag moeten stellen vanuit welk oogpunt je een kachel koopt. Ga je voor sfeer of verwarming? Of geniet een combinatie je voorkeur? Daarnaast bepaalt het vermogen eveneens het prijskaartje van houtkachels. Als je vastberaden voor verwarming kiest, dan zal het zwaartepunt op het vermogen liggen. Veel hangt uiteraard af van je stookgedrag, het interieur van de kamer en het gekozen brandhout. Het is tegenwoordig nogal trendy dat potentiële kopers van houtkachels voor een te hoog vermogen kiezen. Het rechtstreekse gevolg is dat de woonruimte te warm wordt. Hierdoor brandt de kachel niet met optimaal rendement. Dit leidt tot ruiten die zwart uitslaan, de verbranding die niet volledig is en een uitstoot die schadelijker is dan je zou vermoeden. Belangrijk is dat je de voor- en nadelen op voorhand wikt en weegt.

Foto: debbie7245/Pixabay