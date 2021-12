Een lange levensduur van de vloer start met een goede deurmat

GRONINGEN – Vieze schoenen zorgen voor een vieze vloer in huis. Vooral in de herfst en winter is een goede, kwalitatieve deurmat daarom belangrijk om vuiligheid binnenshuis te voorkomen.

Ben jij het type dat zijn of haar schoenen liever bij de voordeur laat om vuil in huis te voorkomen? Of veeg je altijd je voeten op de mat voordat je naar binnen gaat? In beide gevallen is een goede deurmat geen overbodige luxe. Vooral in de herfst en winter zul je (soms ongemerkt) meer vuil mee naar binnen nemen. Dit kan op den duur schade aan de vloer toebrengen en het zorgt er simpelweg voor dat je vaker moet stofzuigen. Ook zit op blote voeten of op sokken lopen er niet bij wanneer er alsmaar met vieze schoenen door het huis wordt gelopen.

Deurmat

Een deurmat helpt om te voorkomen dat je vuil onder je schoenen mee naar binnen neemt. Tegenwoordig komen deurmatten in allerlei soorten, vormen, maten, kleuren en materialen. En wist je dat het zelfs mogelijk is om een deurmat op maat te laten maken? Een deurmat hoeft dus niet meer standaard en saai te zijn, maar je kunt het helemaal laten aansluiten bij de rest van het interieur. Naast dat een goede deurmat essentieel is om het huis schoon te houden, valt het ook direct op bij de entree van de woning.

Schoonloopmat

Wie een deurmat zoekt, zou veel baat kunnen hebben bij een schoonloopmat. Zo’n schoonloopmat is een mat die de zolen van de schoenen reinigt. Aan de hand van stug kunststofvezel worden steentjes en zand als het ware weggeschraapt. Vergeet niet om dit type mat wel regelmatig uit te kloppen. Dan heb je er het meeste profijt van. Een schoonloopmat gaat trouwens vaak gepaard met een droogloopmat, maar wat is verschil tussen deze twee matten?

Droogloopmat

Eigenlijk zegt de naam misschien al genoeg. Waar je bij een schoonloopmat als het ware de onderkant van je schoenen schoon scrubt (loopt), maak je de zolen bij een droogloopmat alleen droog. Beide matten vullen elkaar dus perfect aan en worden vaak samen aangeschaft. Vooral in de herfst en winter zouden de twee matten een must-have kunnen zijn. Het vuil blijft achter op de schoonloopmat, waarna het vocht wordt weggenomen door de droogloopmat.

Kokosmat

Een andere mat die steeds meer in populariteit lijkt te winnen is de kokosmat. En dat is niet zonder reden. Kokosmatten brengen namelijk een aantal voordelen met zich mee. Een kokosmat is gemaakt van kokosvezels en blijft daardoor jaren goed. Het schraapt het vuil van je schoenen en past door zijn kleur bij elke interieurstijl. Is vuil in huis je grootste vijand en zoek je een buitenmat? Kies dan een schoonloopmat, bijvoorbeeld eentje die van kokos is gemaakt. Zoek je een mat voor binnenshuis? Dan is een droogloopmat waarschijnlijk de betere keus.

Foto: nuzree/Pixabay