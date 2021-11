Een trap kan het visitekaartje van je woning zijn

GRONINGEN – Voor bewoners van appartementen en bovenwoningen is een trap letterlijk en figuurlijk vaak niet meer dan een optrede naar hun huis, maar een trap kan ook het visitekaartje van je woning worden.

Een trap in of naar de meeste woningen is hoofdzakelijk functioneel: het verbindt de twee of drie woonlagen en zorgt dat je makkelijk van boven naar beneden loopt, en andersom natuurlijk. Het is dus niet verwonderlijk dat mensen doorgaans (te) weinig aandacht lijken te besteden aan hun trap. Echter, een trap is vaak ook de blikvanger die je als eerste in de hal ziet. Daarom kan een trap het visitekaartje van je woning worden wanneer je deze tenminste leuk aankleedt.

Trap verven, beitsen of lakken

Wie zijn of haar trap wil aankleden doet er goed aan om een stijl uit te kiezen die niet alleen bij de eigen smaak past, maar ook bij de inrichting van de rest van de woning. Kies bijvoorbeeld kleuren die complementair aan elkaar zijn, zodat de trap een mooi geheel wordt met de andere delen van het huis. Afhankelijk van het type trap je dat hebt, kun je ervoor kiezen om deze te bekleden met trapmatten, te schilderen in een mooie kleur, te beitsen of te lakken met bijvoorbeeld Sigma S2U Nova Traplak Soft Satin.

Trapmuur verven en opleuken

Ook de ruimte bij en om een trap doet veel met de uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan de kleur van de muur waaraan de trapleuning zich bevindt. Daarmee kun je een trap groter of kleiner laten lijken. Kies je voor een witte of lichte kleur, dan lijkt de trap zelf vaak wat groter. Maar kies je voor een meer intense kleur en verf je de treden mee in dezelfde kleur? Dan laat je de trap en de traptreden als het ware wegvallen en lijkt de trap juist kleiner. Daarnaast zou je bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om fotolijstjes aan de wand te hangen om zo een gezellige, huiselijke sfeer te creëren.

Trap renoveren of vervangen

Past de trap eigenlijk niet meer bij het huidige interieur of is deze zo beschadigd dat het gevaarlijk wordt? Dan kun je besluiten om de trap te laten renoveren of te laten vervangen. In het geval van een nieuwe trap kun je denken aan een wenteltrap met aluminum treden voor een stoere uitstraling. Of wat te denken van zwevende treden van hout, al dan niet in combinatie met trapverlichting? Er is vandaag de dag zoveel keus dat er altijd een trap is die bij jouw interieur past!

Foto: Max Vakhtbovych/Pexels