Een woning of kamer verhuren: lucratieve inkomstenbron?

“Zullen we niet eens voor de verandering gaan eten bij restaurant Huppeldepup op de Zusenzolaan?” “Nee sorry, ik heb helaas niet het geld om te eten op zo een deftige plek, ik haal liever een afhaalmaaltijd bij de Chinees. Daar kun je voor nog geen fluit van een cent een hele veelzijdige maaltijd halen, dat is beter.”

Nu is er absoluut niks mis is met het verkennen van de voedselbakjes die de Chinees aanbiedt, sterker nog Chinees is van menig Nederlander zijn of haar favoriete maaltijden, maar het is ook fijn om zo nu en dan eens te kunnen genieten van een deftige sfeer met goede culinaire versnaperingen. Daarvoor moet je genoeg inkomsten hebben.

Lucratief geld verdienen door te verhuren

In je woning een of meerdere kamers verhuren, of je gehele woning verhuren, kan een leuke winstgevende bezigheid zijn waarmee vaste inkomsten te genereren zijn. Veel mensen hebben thuis een extra kamer die niet wordt gebruikt en een ondernemend ingesteld persoon kan hier de mogelijkheid zien om extra geld te verdienen. Ga je je woning of een kamer verhuren? Dan ga je een leuke, veelzijdige uitdaging aan; je zal niet alleen met huurders, die ongetwijfeld eens problemen veroorzaken, in contact komen te staan, en je moet aan allerlei wettelijke eisen voldoen.

Tips voor de verhuurder

De kern van de verlangens van een verhuurder, wat betreft de hoeveelheid werk die gestopt moet worden in het verhuren van de woning of kamer, is dit te minimaliseren. Het punt van verhuren is om vrij gemakkelijk geld te verdienen. Er valt wel veel te regelen voordat je eerste huurder komt huren: je moet vooraf een huurovereenkomst opstellen waarmee je zelf comfortabel bent, waarin je zaken zoals de huurperiode, de betalingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheden van beide partijen vastlegt. Ook moet je je woning klaarmaken voor een verhuurder, denk aan schoonmaken, andere meubels, nieuwe/meer voorzieningen.

Betalingen regelen

Jij als verhuurder hebt er het meest belang bij om een kloppende huur af te spreken met de huurder. Je moet hiervoor eerst weten wat de huurwaarde is van jouw woning/kamer(s). De huurprijs berekenen van jouw woning is lastig omdat er veel aspecten zijn die meegerekend moeten worden, en hetzelfde geldt voor het opstellen van een meetrapport. Je wilt als verhuurder geen onbetrouwbare huurders, omdat het risico bestaat dat je niet de verschuldigde huur krijgt. Om problemen in de toekomst te voorkomen, is het verstandig persoonlijk je huurder uit te kiezen en alle betaalzaken ook persoonlijk uit te voeren. Je kan ook als particulier goedkoop een energielabel aanvragen.

Foto: Yehleen Gaffney/Unsplash