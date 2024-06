Eerste bewoners Woonstichting Groninger Huis verhuizen naar nieuwbouw Appingedam

APPINGEDAM – Het duurde iets langer dan gepland, maar het resultaat mag er dan ook zijn. In deze weken verhuizen de allereerste bewoners van de Burgemeester Klauckelaan naar hun nieuwbouwwoning. Nadat tien voormalige bewoners zijn teruggekeerd naar hun nieuwe thuis, staan de huurders van de resterende woningen in de startblokken. Ook de nieuwbouw van veertien woningen aan de naastgelegen K. ter Laanstraat vordert snel. Tegen het einde van dit jaar kunnen ook hier de verhuisdozen worden uitgepakt.

Comfortabel en duurzaam wonen

In totaal hebben 38 portiekwoningen aan de Burgemeester Klauckelaan en K. ter Laanstraat in Appingedam plaatsgemaakt voor 36 moderne, aardbevingsbestendige en energieneutrale woningen. Compleet met lift en parkeergelegenheid is het mogelijk om hier ook op latere leeftijd zelfstandig en comfortabel te blijven wonen. De woningen hebben drie kamers, waarvan twee slaapkamers en beschikken over een balkon of terras en een eigen berging op de begane grond.

Warm welkom voor nieuwe bewoners

Met een glimlach op haar gezicht kijkt Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder van Groninger Huis) toe terwijl het verhuisbedrijf de laatste spulletjes uitlaadt bij meneer Luymers. Broekhuizen, vol trots over het resultaat, verklaart: “Ik begrijp heel goed waarom de terugkerende bewoners, onze huurdersorganisatie en de gemeente het unaniem eens waren over dit ontwerp. Het is een prachtige binnenkomer als je de wijk inrijdt. Daarnaast bieden we met deze woningen ook het comfort en gemak waar bewoners jarenlang van kunnen genieten.” Wethouder Usmany-Dallinga vult aan: “Daar ben ik het volledig mee eens. De nieuwbouw is een aanwinst voor Opwierde. Het is een prachtig gebouw bij de entree van de wijk.”

Zodra alle bewoners van de Burgemeester Klauckelaan gesetteld zijn, staat er een gezellige buurtbarbecue op de planning. Natuurlijk worden ook de nieuwe bewoners aan de K. ter Laanstraat niet overgeslagen. Na de sleuteloverdracht heeft Woonstichting Groninger Huis ook hier iets leuks voor de huurders in petto om het begin van hun nieuwe hoofdstuk te vieren.

Fotobijschrijft: Directeur-bestuurder Laura Broekhuizen van Groninger Huis heet meneer Luymers welkom in zijn nieuwe huis (Foto: Duncan Wijting).