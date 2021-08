Elektrische rolluiken laten plaatsen of zelf doen?

GRONINGEN – Rolluiken elektrisch zijn een aanwinst voor jouw woning. Niet alleen bieden ze een strakke en fraaie aanblik en houden de warmte van de zon buiten de deur, ze hebben nog zoveel meer voordelen. Zoals isolatie in de winter, geluiddemping voor buitengeluiden en ze houden inbrekers op afstand. Laat de montage ervan aan de experts over. Op die manier kies je voor professionaliteit waar je lang plezier van kunt hebben.

Het inmeten van raamdecoratie binnenshuis is vaak prima zelf te doen, zeker als je de aangegeven meetinstructies netjes volgt. Er is zelfs een meetverzekering af te sluiten zodat het niet mis kan gaan. Rolluiken aan de buitenkant van het huis, ofwel zonwering met montage, vraagt echter om een andere nauwkeurigheid waarbij hulp van experts nooit weg is. Zij kunnen ook de rolluiken inmeten waardoor je er zeker van bent dat je de juiste maten voor de juiste ramen aanschaft. Dat geeft wel zo’n rustig gevoel.

Handig: rolluiken voor elk type raam

Afhankelijk van het type raam worden rolluiken op maat ingemeten. Heb je standaard ramen of een moderne woning met draai-kiepramen? Moet er ook een rolluik voor een dakkapel worden aangebracht? Zijn er ramen die naar buiten opengaan misschien? Dit alles speelt een rol bij het formaat en de montage van de rolluiken.

Belangrijk: juiste plaatsing van de rolluiken

Bovendien moet er gelet worden op de cassettes waar de luiken in- en uitrollen die schuin, rond of half rond moeten worden afgewerkt. Ook dat is afhankelijk van het type raam en hoe deze is aangebracht. De vorm en werking van het raam zijn ook een indicatie voor de montage van het rolluik in, op of boven het raamkozijn.

Professioneel: meet- en montageafspraak

Kenners van rolluiken en de werking ervan, uiteraard op afstand bedienbaar, zijn op de hoogte van de juiste montage-mogelijkheden en kunnen daar op een heldere manier over adviseren. Daarom zijn een meetafspraak en een montageafspraak zo gek niet. Dan weet je zeker dat de elektrische rolluiken op een professionele wijze worden gemonteerd. Het is immers een investering voor jaren, dan wens je dat het goed en vakkundig gebeurt.

Fraai: aangezicht van de rolluiken

Rolluiken bieden jouw woning een ander aangezicht als ze in werking zijn en zijn uitgerold. Een moderne woning krijgt er een nog strakker uiterlijk mee en het biedt een meer traditionele woning een up to date uitstraling. Het zou zonde zijn als door een foute meting of montage dit fraaie beeld wordt verstoord. Het advies luidt dan ook: investeer in professionaliteit en kies voor de juiste meting en montage van rolluiken. Daar heb je jarenlang plezier van.

Foto: Markus Spiske/Unsplash