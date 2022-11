Energierekening stijgt: hoe simpel besparen op deze kosten?

GRONINGEN – Het is geen geheim dat de gas- en elektraprijzen flink zijn gestegen in de afgelopen maanden. De consument betaald hiervoor de rekening en dit brengt veel Nederlanders in de problemen. Een goede reden dus om te zoeken naar manieren om te besparen op de rekening.

Hoe geld besparen op de energierekening?

Het is interessant om te zien hoe creatief mensen zijn in tijden van nood. Om te besparen op de gas- en energierekening zoeken Nederlanders massaal naar oplossingen. De steun van de overheid helpt hierbij, maar de meeste impact kunnen de consumenten zelf maken.

Bij Belieff bijvoorbeeld, ziet men een grote stijging in de vraag naar warmteproducten. Een warmte deken voor op de bank bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de verwarming lager kan in de avond, zonder dat je het koud krijgt op de bank.

Daarnaast zijn er talloze verhalen van mensen die vaker gaan douchen bij de sportschool. Bij een abonnement van een paar tientjes per maand zit onbeperkt douchen. Een goede oplossing dus om de gasrekening laag te houden.

De energierekening bestaat voor een groot gedeelte uit gas. Douchen is hiervoor een grote kostenpost. Door koud te douchen kan de rekening laag gehouden worden. Bovendien is het ook nog eens goed voor de gezondheid.

Een andere interessante optie is het verduurzamen van het huishouden. Dit is mogelijk door de verwarming enkel aan te zetten op plekken die gebruikt worden bijvoorbeeld.

Producten als een tochtstrip, het isoleren van de CV leidingen, de aanschaf van dubbel glas of het installeren van een zonneboiler behoren ook tot de mogelijkheden. Hiermee is een eenmalige investering nodig, maar het bespaart nog jaren op de energierekening.

Hoe lang deze gas- en energiecrisis blijft duren is onduidelijk. Wel kunnen consumenten veel dingen in het huis aanpakken om de rekening laag proberen te houden. Hoe meer tijd en moeite men hier in steekt, hoe duurzamer het huishouden zal zijn en hoe lager de rekening.

Foto: Roxana Zerni/Unsplash