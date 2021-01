Engerlingen in je gazon bestrijden op een natuurlijke manier

GRONINGEN – Sinds de uitbraak van de coronacrisis is tuinieren enorm populair geworden. Mensen hebben meer tijd om handen en besteden meer aandacht aan huis en tuin.

Hoewel Groningers tijdens het begin van de allereerste intelligente lockdown de minst fanatieke tuinders bleken, deden ook hier de bouwmarkten en tuinwinkels goede zaken. Het aangename herfstweer zorgt er bovendien voor dat men de tuin voor het einde van het jaar nog snel winterklaar kan maken. Toch kan het voorkomen dat je gazon er de ene dag fantastisch uitziet, terwijl het een paar dagen later een slagveld is. Hoe dat kan? Waarschijnlijk heb je in dat geval te maken met zogenoemde engerlingen.

Wat zijn engerlingen?

Engerlingen zijn de larven van kevers, voornamelijk van de meikever of Johanneskever. Ze hebben een witgele kleur, een harde en oranjebruine kop en bewegen zich voort als een rups. En hoewel deze kleine beestjes slechts twee centimeter groot zijn, hebben ze honger voor tien en vreten ze zo je hele gazon kaal. Niet alleen het gras is geliefd bij de engerling, maar ook de wortels van de jonge beuk en vrijwel alles wat er in de moestuin staat eten ze op. Daarnaast zijn ze vaak niet alleen, dus als je de engerlingen hun gang laat gaan heb je voor je het weet grote kale plekken in het gras.

Natuurlijke vijanden

Toch ontstaat de schade aan je gazon niet alleen door engerlingen. De larven trekken namelijk ook vogels en andere diertjes aan die de engerling zien als een lekker hapje. Hierbij kun je denken aan eksters, kraaien en kauwen, maar ook aan mollen, vossen en egels. De natuurlijke vijanden van de engerling zijn in de steden echter in mindere mate vertegenwoordigd. Maar als je de beesten wel in de buurt hebt, heb je dubbel pech. Op zoek naar engerlingen, maken de dieren het gras namelijk kapot en ontstaat er een nóg grotere kaalslag.

Engerlingen bestrijden

Wanneer je last hebt van engerlingen en je je gazon in een mooie staat wilt houden, kun je eigenlijk niets anders dan de engerlingen bestrijden. En hoe beter dan op een milieu- vriendelijke manier? Dan kan bijvoorbeeld door aaltjes tegen engerlingen in te zetten. Aaltjes zijn super kleine wormpjes die zich graag in de engerling nestelen. Ze dringen het lijf van de larve binnen en verdoven deze, waarna ze hem doden en opeten. Tijdens dit proces vermenigvuldigen de aaltjes zich in de larve om vervolgens op zoek te gaan naar de volgende engerling.

Milieuvriendelijk

Op deze manier zijn de aaltjes dus niet alleen een milieuvriendelijke oplossing, maar ook een effectieve. Bovendien vormen aaltjes geen gevaar voor het milieu of mens en is het ook nog eens een zeer voordelig bestrijdingsmiddel: ongeveer honderd euro voor een gazon van honderd vierkante meter. Het is alleen wel belangrijk om de aaltjes op een juiste manier in te zetten. Zo krijg je het beste resultaat als het niet te koud is (een bodemtemperatuur van minimaal 12 graden), de zon niet schijnt en de grond vochtig is.

Foto: benmenting/Pixabay