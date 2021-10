Extra zitruimte in de tuin creëren met een veranda of tuinkamer

GRONINGEN – Ook in de herfst en winter genieten van de tuin? Kies voor een veranda of tuinkamer en creëer zo op een handige manier een extra (zit)ruimte.

De ‘r’ zit weer in de maand en dat betekent dat de zomer nu echt voorbij is. De zon maakt plaats voor wind, regen en sneeuw. Toch hoeven deze weersinvloeden je er niet van te weerhouden om in de tuin te zitten. Steeds meer mensen lijken namelijk voor een overkapping of veranda te kiezen om zo een fijne plek in de tuin te creëren. Een veranda is een soort afdak dat steunt op palen waar je makkelijk een loungeset onder kunt plaatsen, of bijvoorbeeld een eetset met barbecue. Je kunt de veranda in principe beschouwen als een soort woonkamer voor buiten.

Veranda of tuinkamer?

Als je een veranda wil laten plaatsen, kan dit zowel tegen je woning of schutting aan als vrijstaand. Je kunt de veranda bovendien uitbreiden met diverse accessoires als LED-spots, heaters, zonwering en screens. Houd je ervan om ook in de winter buiten te zitten? Dan kun je ervoor kiezen om de veranda uit te breiden met een zijwand en voorwand. In dat geval noem je de ontstane ruimte een tuinkamer, omdat alle deze aan elke kant dicht is. Er zijn verschillende soorten manieren waarop je de tuinkamer kunt afsluiten, namelijk met zijwanden van aluminium, glas of met kozijnen.

Aluminium zijwanden

Wanneer je de tuinkamer met aluminium zijwanden afsluit, komt er weinig tocht door de wanden en blijft de warmte beter binnen. Aluminum heeft namelijk als voordeel dat het de warmte terugkaatst naar waar het vandaan komt. Daarnaast is aluminium erg eenvoudig in het onderhoud, omdat het niet roest. En mocht het materiaal vies worden, dan is het al voldoende om met een zachte doek, wat water en zeep het vuil eraf te poetsen. En tenslotte ziet het er ook nog eens mooi en modern uit.

Glazen schuifwanden

Een tweede manier waarop je de tuinkamer af kunt sluiten, is door het plaatsen van een glazen schuifwand. Het voordeel hiervan is dat je de tuinkamer naar wens open of gesloten kunt houden, zonder dat er iets aan het uitzicht verloren gaat. Zo kun je dus ongeacht het seizoen genieten van alle fauna en flora in de tuin. Daarnaast kun je de schuifwanden ‘s zomers natuurlijk lekker open zetten, en dicht doen zodra het afkoelt. De panelen hebben elk hun eigen rails waardoor je ze over elkaar heen kunt schuiven, met als voordeel dat het erg weinig ruimte in beslag neemt.

Zijwanden met kozijnen

De derde manier om een tuinkamer af te sluiten, is door middel van een zijwand met een kozijn met kiep- en/of draairamen en draai- of schuifdeuren. Dit geeft net weer een andere uitstraling aan de tuinkamer dan wanneer je kiest voor een glazen wand of een van aluminium. En met kozijnen kun je de kleur ook nog eens laten matchen met de kleuren van je huis. Elk type zijwand kan overigens op maat worden gemaakt en bovendien bieden leveranciers vaak de optie om de tuinkamer in te meten en te monteren. Zie jij jezelf al zitten?

Foto: Verasol