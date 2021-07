Ga jij deze zomer ook voor graszoden?

GRONINGEN – Wanneer je aan de slag gaat met het (her)inrichten van je tuin, zul je waarschijnlijk ook hebben nagedacht over (de manieren voor) het plaatsen van gras. Er zijn vandaag de dag verschillende mogelijkheden om gras te plaatsen. Natuurlijk kun je kiezen voor de ‘ouderwetse’ manier, namelijk het simpelweg zaaien van gras, maar de laatste tijd gaan steeds meer mensen voor het laten leggen van graszoden. Graszoden hebben namelijk enkele voordelen ten opzichte van het zaaien van gras.

Het hele jaar door

Wat allereerst erg fijn is aan grasmatten, is dat deze het gehele jaar door gelegd kunnen worden. In tegenstelling tot het zaaien van gras, waarvoor gewacht moet worden tot het juiste seizoen is aangebroken, kunnen graszoden ongeacht seizoen worden gelegd. Voor het leggen van grasmatten zijn namelijk geen bepaalde (weers)omstandigheden vereist. Ze kunnen dus van januari tot en met december geplaatst worden. Met uitzondering op dagen met temperaturen boven de 25 graden of beneden het vriespunt.

Direct resultaat

Heb je snel een nieuw grasveld nodig voor de tuin? Heb je weinig tijd? Of houd je er simpelweg van om snel resultaat te zien? Dan bieden graszoden misschien wel de perfecte oplossing. Het gras van een grasmat hoeft namelijk niet meer te groeien, waardoor je meteen kunt genieten van volgroeid en groen gras. Zo kun jij meteen aan de slag met het verder inrichten van de tuin. En bovendien lijkt het ook nog eens een stuk mooier dan kunstgras!

Minder kans op onkruid

Wie wel eens gras heeft gezaaid, weet dat je daarmee ook onkruid de kans geeft om te groeien. En als onkruid zich verspreidt, heb je waarschijnlijk meer onderhoud aan je tuin dan wanneer je gebruik zou maken van graszoden. Wanneer je ervoor kiest om grasmatten te (laten) leggen, geef je onkruid namelijk minder kans. De matten liggen dicht tegen elkaar aan en zijn bovendien zeer dicht bezaaid. En daarbovenop kun je kiezen voor graszoden van hoge kwaliteit.

Minder kale plekken

Een vierde noemenswaardig voordeel van graszoden is dat je minder kale plekken in het veld krijgt als gevolg van vogels. Wanneer er in de tuin gezaaid gras ligt, zullen vogels graag op zoek gaan naar zaadjes om te eten. Ze kunnen zo een stuk uit je grasveld pikken. Met grasmatten verminder je de kans op het ontstaan van kale plekken doordat vogels de zaadjes niet opeten, want het gras is immers al volgroeid. Voldoende voordelen dus! Ga jij ook voor graszoden deze zomer?

Foto: Queens Grass