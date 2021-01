Geef je interieur een andere look met deze 5 kleine aanpassingen

GRONINGEN – Komen de muren op je af en ben je flauw van je interieur? Met deze vijf kleine aanpassingen kun je je inrichting er binnen no-time anders uit laten zien.

Vanwege de maatregelen rondom corona zitten we vaker thuis dan ooit. In tegenstelling tot de eerste lockdown zijn de meeste winkels nu gesloten, is het buiten behoorlijk koud en komt er straks waarschijnlijk een avondklok waardoor we nog meer tijd binnenshuis zullen spenderen. Reden genoeg om eens aan de slag te gaan met je interieur. En dat hoeft echt niet altijd met grote veranderingen gepaard te gaan. Het tegenovergestelde is waar: met slechts kleine aanpassingen kun je de look and feel van je woning er geheel anders laten uitzien.

Deurklink en kastknopjes

Vaak zijn het de details die voor grootste veranderingen in je inrichting kunnen zorgen. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de handvatten van de kleding- of keukenkastjes of je deurklinken. Met deurklinken van Mooi Deurbeslag of de deurklinken van De Oude Deurklink geef je je woning simpel en snel een compleet nieuwe uitstraling. Kies je voor modern deurbeslag in het zwart of een mooie retro jaren dertig deurklink? Hetzelfde kun je natuurlijk doen voor kleding- en keukenkasten, zodat je alles mooi op elkaar aansluit. En hadden we al gezegd dat je niet alleen de binnendeuren, maar ook de buitendeuren van nieuw deurbeslag kunt voorzien?

Planten, planten en planten

Een andere simpele maar effectieve manier om je interieur te veranderen, is het kopen van kamerplanten. Met een plant breng je sfeer in elk huis. Bovendien zijn ze voor elke inrichting geschikt. Je kunt kiezen voor grote planten, kleine planten of een combinatie van de twee. Zet ze in de hoek van de kamer, op een plantentafel of in de vensterbank en je huis is opeens een stuk gezelliger geworden. En wie echt los wil gaan kan zelfs een klimop tegen de binnenmuur omhoog laten lopen. Planten zorgen niet alleen voor een leuke uitstraling, maar filteren tevens de lucht in je huis. Mooi én gezond dus, maar vergeet ze niet om regelmatig water te geven!

Vloerkleed of wandkleed

Wat ook een behoorlijk effect heeft op de sfeer van je huis is een vloerkleed. Zo’n kleed is een blikvanger in de woonkamer en kan een hele nieuwe uitstraling teweegbrengen. De ruimte ziet er dan ineens helemaal anders uit. Kies je voor een vloerkleed dat qua kleuren aansluit bij je andere woonaccessoires, zoals kussens, vazen of bijzettafeltjes? Of ga je voor een kleed dat er juist uitspringt? En in plaats van alleen op de kleur te focussen, kun je ook kiezen voor een print. Heb je een kale wand? Dan kun je zelfs een kleed aan de wand hangen. Daarvoor bestaan er speciale wandkleden die doorgaans voorzien zijn van allerlei mooie printjes.

Muurverf en wanddecoratie

Wil je geen kleed aan de wand? Dan kun je de muur nog altijd gaan schilderen. Het verven van een muur is misschien wel de meest in het oog springende aanpassing die je in je interieur kunt doen. En het is bovendien een kleine moeite. In één dag kun je de hele muur geverfd hebben. Op die manier heb je supersnel een leuke, frisse en nieuwe uitstraling. Ben je tevreden met je huidige kleuren, maar zoek je toch iets om het op te vrolijken? Kies dan voor fotolijstjes, muurstickers, een spiegel of schilderij. Via websites als kunstveiling.nl kun je tal van mooie schilderijen kopen in de vorm van een veiling. Of zoek eens naar een kunstuitleen bij jou in de buurt!

Foto: Pexels/Pixabay