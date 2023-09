Gek op Grunn? Draag het uit!

GRONINGEN – Ben jij echt gek op Grunn? Schroom dan niet om het uit te dragen.

Tegenwoordig zijn veel kamers in woningen wat zielloos. Ze zien eruit alsof ze uit een woonblad komen. En dat is best jammer, want daardoor gaat onze eigen identiteit verloren. Het is de hoogste tijd om weer wat typisch Gronings terug te brengen in onze huizen. Wij zijn Noorderlingen en dat laten we zien, ook! Wat kun jij doen om de Groninger identiteit terug te brengen in huis?

Grunneger deco

Als je bij de juiste winkels zoekt, vind je de mooiste decoratie voor in je kamer. Zeker in onze provincie vind je genoeg leuke winkeltjes met allerlei Groningen-gerelateerde muurdecoratie. Denk bijvoorbeeld aan de skyline van de Stad voor aan de muur. Een stoer alternatief voor een schilderij, een wandtekening of een poster. Daarmee laat jij zien dat je van Groningen houdt.

Ook leuk om als cadeau te geven: een decoratieve klomp met de Groninger vlag erop. Die kun je mooi op bijvoorbeeld een kast neer zetten of in een vitrine stoppen. Laat maar mooi zien waar je vandaan komt! Altijd een mooi stuk om een goed gesprek te beginnen.

Lokale ambachten in je kamer

Ga op zoek naar stukken van lokale kunstenaars en ambachtslieden uit de Groningse kunst. Vaak zijn er allerlei mooie handgemaakte items te vinden. Niet alleen schilderijen, maar ook aardewerk en textiel. Daarmee voeg je een uniek tintje aan de kamer toe.

Met de juiste vitrage en met mooie verlichting, kun je er echt iets bijzonders van maken. Als Groninger ben je trots op waar je vandaan komt. Of, zoals we liever zeggen: ‘waar je weg komt’. Wat ambacht in je kamer laat je waardering voor onze cultuur zien.

De kleuren van Grunn op de muur

Groen, rood, blauw: waarom verwerk je ze niet in de kleuren op de muur? Als je echt gek op Groningen bent, is het een leuk detail voor in een kamer. Niet veel mensen zal de combinatie meteen opvallen, maar je kunt natuurlijk wel uitleggen waarom je hiervoor gekozen hebt. Als echte Groninger kies jij voor de kleuren van de provincie! Op die muur, kun je mooi wat foto’s van het Groninger landschap hangen. Uitgestrekte velden, de dijken en historische gebouwen: ze mogen niet ontbreken in het huis van een echte Grunneger.

Landelijke accessoires

Groningen en landelijk wonen is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zet daarom gerust wat landelijke accessoires neer. Denk aan geweven manden, schapenvachten en gebreide dekens. Daarmee creëer je ook meteen een warme en gezellige sfeer. Want dat is waar we in Groningen toch ook best goed in zijn: warmte en gezelligheid creëren, Wij Groningers zijn nuchter, maar niet ongezellig!

Foto: jtpatriot/Pixabay